“Recuerdo perfectamente la última vez que lo vi": Rubén Blades se despide de su colega Willie Colón con una EMOTIVA publicación

El pasado sábado 21 de febrero se confirmó la triste noticia de que Willie Colón, “El Malo del Bronx” había fallecido a los 76 años de edad, dejando un gran legado dentro de la música salsa, donde el cantante, compositor y trombonista se consolidó como uno de los grandes pilares de la identidad latina.

Por décadas hemos escuchado y sobre todo bailado sus canciones, mismas que le han dado la vuelta al mundo y han sido himnos infaltables en fiestas de toda Latinoamérica, sobre todo sus canciones junto a uno de sus grandes socios: Rubén Blades, otra de las figuras míticas de la salsa, aunque la relación entre ambos no terminó de la mejor manera.

¿Por qué se peleó Willie Colón con Rubén Blades?

Aunque este par de íconos de la música hicieron tres de los discos de salsa más revolucionarios de todos los tiempos y redefinieron el sonido del caribe a finales de la década de los 70’s, también fue sabido que en las últimas dos décadas su relación se vio fracturada debido a disputas legales e ideologías distintas.

Las tensiones entre ambos dieron pie en el 25 aniversario del disco ‘Siembra’, donde Colón había señalado a Blades de no haberle pagado la suma de dinero acordada, aunque años después legalmente se llegó a la solución de que la promotora había sido la que había malversado algunos fondos.

En el 2023 Rubén relanzó una edición nueva del disco ‘Siembra’, el cuál ganó un Grammy, hecho que no fue muy bien visto por Willie, quien acusó a la Academia de Grabación de no respetar la obra original, calificándolo como un clon.

Esta última etapa de tensiones entre ambos se vio agravada debido a posturas políticas de ambos artistas, donde Rubén Blades fue claro sobre su sentir de Colón y su apoyo a Trump.

La alianza musical entre Rubén Blades y Willie Colón nos entregó discos como 'Metiendo Mano' (1976), 'Siembra' (1977) y 'Canciones del Solar de los Aburridos' (1980), donde de estos se desprenden temas como "Plástico", "Pedro Navaja", "Te Están Buscando" o "Dime".

Rubén Blades de despide de Willie Colón

A través de redes sociales, Rubén le dedicó algunas palabras a su colega:

“El 21 de febrero del 2026, se ha mudado “al otro barrio” un titán de la música del género de salsa, William Anthony Colón…

Recuerdo perfectamente la última vez que lo vi, el 3 de abril del 2023, en el velorio de nuestro amigo y colega, el bongosero Jorge “Georgie” González.Estaba conversando con José Massó y su esposa Divina cuando sentí una mano en mi hombro. Me volví y allí estaba Willie. Si a mí me sorprendió verlo, el resto de la gente presente casi se desmaya al vernos juntos.

Contrario a lo que quizás algunos esperaban, nuestra conversación fue cordial. Y es que, a pesar de los pesares que existían y existirán, ambos siempre respetamos lo que hicimos y las experiencias por las que atravesamos durante esos seis años y seis álbumes juntos, creando direcciones musicales inéditas hasta ese momento”.