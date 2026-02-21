Así reaccionaron los famosos a la muerte de Willie Colón
Willie Colón falleció hoy 21 de febrero a la edad de 75 años y ya comienzan a dedicarle mensajes en redes sociales para despedir su memoria.
La noticia de la muerte de Willie Colón ha paralizado las redes sociales y el mundo de la música, pues su aporte dentro de la salsa y la música latinoamericana definitivamente dejará un impacto dentro de los artistas actuales y aquellos quienes decidan incursionar en este mundo en el futuro. Recordando su memoria ya comienzan a llegar mensajes de despedida en redes: