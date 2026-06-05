Capi Pérez, Kristal Silva y el equipo mundialista demuestran que están listos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️

Alexa Zuart, Capi Pérez, Kristal Silva, Vanessa Claudio, “La Bea” y “El Isra” compartieron diversos datos curiosos sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Además de demostrar sus conocimientos futbolísticos, dejaron claro que cuentan con la energía, preparación y entusiasmo para formar parte de una de las coberturas más importantes del evento deportivo.

