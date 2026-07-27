Los 5 K-dramas menos vistos de 2026 que fueron ignorados pero podrían sorprenderte en estas vacaciones de verano

No todos los K-dramas con grandes estrellas o historias prometedoras logran convertirse en un éxito de audiencia, durante la primera mitad de este 2026, varios títulos quedaron lejos de las expectativas de la audiencia surcoreana registrando bajos niveles de rating de acuerdo con las mediciones de Nielsen Korea.

Te puede interesar: 5 K-dramas imperdibles que llegan en agosto de 2026: cuándo se estrenan y dónde verlos

Sin embargo, las cifras no siempre reflejan la calidad de un K-drama, por lo que algunas de estas historias fueron mejor recibidas por el público internacional gracias a las plataformas de streaming, mientras que otras simplemente pasaron desapercibidas.

5 K-dramas que fueron poco recibidos pero tienen una historia sorprendente

1.- Un amor que no se agota

Este K-drama que tiene como a uno de sus protagonistas a Ahn Hyo Seop y contiene romance no logró conseguir el 3% de audiencia en Corea del Sur, sin embargo, a nivel internacional tuvo un rotundo éxito gracias a la química entre los personajes principales y la historia romántica que se desarrolla.

2.- Las células de Yumi 3

La tercera temporada de este exitoso K-drama era uno de los más esperados paor los amantes de este género, ya que prometía cerrar una historia que llevaba años construidos, pero al parecer este desenlace no logró posicionarse entre la conversación y solo fue un estreno discreto del año en curso.

3.- La luz que nos guía

Este drama romántico protagonizado por Jinyoung no consiguió conectar con gran parte del público coreano. Entre las principales críticas estuvieron el ritmo pausado y una narrativa considerada demasiado lenta.

4.- Nuestro Universo

Otra historia que llegó con altas expectativas entre el público fue “Nuestro Universo” ya que prometía ser una propuesta emotiva pero tras su lanzamiento solo se quedó por debajo de lo esperado, aunque no logró conectar el público y la historia varios televidentes destacaron la actuación y ternura del bebé que sale en la trama.

5.- Positivamente tuya

Otro título que prometía colocarse entre los éxitos del año sólo consiguió un rating cercano al 1.9% en Corea del Sur. Aun así, obtuvo una recepción más favorable entre el público internacional. Uno de los principales motivos de las críticas fue que modificó gran parte de la narrativa de la obra original la cual es de un webtoon.