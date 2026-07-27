Estos son los beneficios de salud que te ofrece el huitlacoche

Este alimento es uno de los más típicos de México y hoy toca descubrir los beneficios que aporta para la salud, sabiendo que es de origen natural. El también conocido como oro negro de la gastronomía mexicana, tiene muchos secretos de los cuales probablemente no tienes referencias. Ante eso, es necesario acercarse al entendimiento de los beneficios que trae el huitlacoche para el organismo de los habituales consumidores.

Venga La Alegría | Programa 27 de julio 2026 Parte 2 | Survivor México La Reliquia en Llamas y mucha diversión

¿Qué es el huitlacoche y qué beneficios aporta a tu salud?

Considerado un manjar para miles de mexicanos, el huitlacoche entra en su mejor temporada del año gracias a la llegada de las lluvias constantes en muchas partes del país. Su intenso sabor viene acompañado de múltiples beneficios de salud, esto aunque en algunos países es considerada una plaga que le sale al maíz.

Este alimento es un hongo parásito, que probablemente no deja muchas ganas de consumirlo a simple vista. Su ciclo de vida comienza cuando las esporas del hongo viajan por el viento y caen en una mazorca de maíz. Ya instaladas ahí forman protuberancias de color gris oscuro o negro, donde se producen más esporas que continúan con el proceso de reproducción.

Mientras que en lo referente a los beneficios de este hongo se instalan de manera general en el rubro del funcionamiento correcto del sistema digestivo. Y esto ocurre así gracias a sus nutrientes como los ácidos grasos Omega 3 y Omega 6, aminoácidos esenciales, fósforo, vitamina C, diversos minerales y un alto contenido en fibra.

¿De qué modo se puede preparar el huitlacoche?

Como ya se indicó, este platillo incomprendido en algunas partes del mundo tiene una característica muy benéfica para la cocina mexicana… la cual es su versatilidad. El huitlacoche tiene muchas formas de prepararse y siempre que se sigan conceptos básicos para no hacerlo un alimento perjudicial (excesos de todo tipo), se logran manjares que son buenos para la salud.

Unos cuantos ejemplos son los siguientes: