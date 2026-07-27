4 capítulos de Bluey y Masha y el Oso entretenidos para que los niños aprendan a hacer amigos en este regreso a clases

La infancia es una etapa muy compleja y uno de los detalles más importantes en cuanto a las relaciones sociales son las amistades, pues muchas veces esos amigos que conocemos en nuestros primeros años de vida terminan acompañándonos por gran parte de nuestra vida; aunque algunas veces sea complicado hacerlos.

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Afortunadamente hoy en día hay caricaturas infantiles como Bluey y Masha y el Oso que le muestran la importancia de hacer amigos a los más chicos, abordando temas como estos de gran manera, siendo un gran apoyo, por lo que te compartiremos los mejores capítulos de estos programas para toda la familia que le ayudará a los pequeños a hacer amistades.

Capítulos de Bluey que hablan sobre la amistad:

Campamento : En este episodio podemos ver a Bluey conocer a un niño de Francia (Jean-Luc) durante su campamento de verano y aunque estos hablan idiomas diferentes logran formar un vínculo a través del juego el cuál los une de gran modo. Los días pasan y valores como la empatía o cooperación los hace cercanos, hasta que el niño debe de irse sin dar explicaciones, dejando a Bluey la lección de que la amistad va más allá de las palabras y que hay personas que llegan para ciertos momentos específicos.

: En este episodio podemos ver a Bluey conocer a un niño de Francia (Jean-Luc) durante su campamento de verano y aunque estos hablan idiomas diferentes logran formar un vínculo a través del juego el cuál los une de gran modo. Los días pasan y valores como la empatía o cooperación los hace cercanos, hasta que el niño debe de irse sin dar explicaciones, dejando a Bluey la lección de que la amistad va más allá de las palabras y que hay personas que llegan para ciertos momentos específicos. Ejército: En la escuela llega un compañero nuevo, Jack Rusell quien intenta integrarse con sus nuevos compañeros pero este padece dificultades para concentrarse y seguir instrucciones. Durante el juego conoce a Rusty, quien lo invita a jugar “soldaditos” y a través del juego Jack encuentra una manera nueva en enfocarse y descubre fortalezas donde se siente apoyado por el resto.

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Capítulos de Masha y el Oso que hablan sobre la amistad:

Amigos Para Siempre: Cerca del año nuevo, Oso siente nostalgia por el paso del tiempo y sobre cómo algunas cosas no han salido como esperaba, aunque Masha le recuerda como ante cada problema han sabido salir adelante y sobre todo ser amigos, donde tienen de frente un gran futuro y que ella lo acompañará.

Cerca del año nuevo, Oso siente nostalgia por el paso del tiempo y sobre cómo algunas cosas no han salido como esperaba, aunque Masha le recuerda como ante cada problema han sabido salir adelante y sobre todo ser amigos, donde tienen de frente un gran futuro y que ella lo acompañará. Primer Encuentro: Este primer capítulo nos cuenta la historia de cómo es que Masha conoce a Oso, siendo que ella es una niña conocida por lo ruidosa e inquieta que puede ser y justamente jugando fue que terminó jugando en la casa de Oso y aunque este trato de espantarla ella solo se divirtió. Aunque él trató de deshacerse de ella, terminó sintiendo empatía por Masha y descubrió que le agradaba y aunque eran muy distintos terminaron por hacer una gran amistad.