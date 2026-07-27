Muere reconocido escritor japonés, autor de “La devoción del sospechoso X” y otras grandes obras a los 68 años

El mundo de la literatura japonesa despide a una de sus figuras más influyentes, Keigo Higashino. Se reveló que el reconocido escritor japonés y autor de exitosas novelas como La devoción del sospechoso X, El milagro de la tienda Namiya y Malicia, falleció a los 68 años. Así lo confirmó la editorial Kodansha.

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¿De qué murió Keigo Higashino?

De acuerdo con la información difundida por la editorial Kodansha en un comunicado oficial, el autor murió en la madrugada del 23 de julio tras una dura batalla contra el cáncer de estómago. Como es costumbre en Japón, la muerte del escritor se anunció días después debido a que la familia quería llevar el proceso de manera privada, y la editorial respetó sus deseos de mantener la ceremonia en la intimidad.

¿Quién fue Keigo Higashino?

Keigo Higashino es considerado uno de los grandes referentes de la novela de misterio contemporánea. Su primera obra fue “Después de la escuela” de 1985. Sus textos llenos de misterio, suspenso y giros inesperados lo llevaron a conquistar a millones de lectores dentro y fuera de Japón.

Japanese bestselling author Keigo Higashino has passed away at age 68 following a battle with cancer



He was known for novels including 'Under the Midnight Sun' and the 'Galileo' series. His first-ever anime adaptation, 'The Camphorwood Custodian,' premiered earlier this year. pic.twitter.com/W1RAWZBMAl — Anime Updates (@animeupdates) July 27, 2026

Con el tiempo, Keicho siguió escribiendo varias novelas. La más reconocida de sus obras es “La devoción del sospechoso X”, la cual es considerada una de las mejores novelas policiacas del siglo XXI. Otro de sus títulos más exitosos fue:



Malicia

El dedo rojo

Bajo el sol de medianoche

El milagro de la tienda Namiya

Keigo Higashino continuó escribiendo durante su enfermedad

Por último, la editorial también reveló que el escritor nunca dejó de trabajar e incluso tenía previsto entregar una nueva novela, la cual estaba titulada “Eternal Memory”. Para muchos de los seguidores y del autor, es una prueba más de que era una persona dedicada y entregada a sus libros e historias.

Por el momento, se desconoce si Keigo terminó la obra y si el público la podrá tener en sus manos algún día.