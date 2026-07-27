Fecha y hora EXACTA de estreno de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito en Crunchyroll, para ver desde México

La primera película de la trilogía de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito finalmente llegará a la plataforma de streaming Crunchyroll tras su exitoso paso por los cines de todo el mundo y fans del anime ya esperan con ansias poder ver este título en el catálogo y podrá disfrutarse desde casa, ya que la plataforma confirmó la fecha y horario en que estará disponible tanto en México como en América Latina.

Cabe mencionar que la producción del estudio de animación, Ufutable, se convirtió en uno de los mayores fenómenos del anime en 2026 al conquistar la taquilla internacional y romper múltiples récords de recaudación, ahora con su estreno en streaming, millones de fans podrán revivir el inicio de la batalla definitiva entre el Cuerpos de Exterminio de Demonios y Muzan Kibutsuji.

¿Cuándo y a qué hora se estrena Demon Slayer: Castillo Infinito en México?

Para los fans de México la plataforma confirmó que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito estará disponible a partir de este martes 28 de julio del 2026 y podrá disfrutarse en punto de las 10:00 horas (tiempo del centro del país) mientras que en otros países de América Latina podrá verse en los siguientes horarios:

Colombia: 11:00 am

Perú: 11:00 am

Chile: 12:00 pm

Argentina: 1:00 pm

Finalmente, se indicó que la película será producida con su audio original en japonés y múltiples opciones de subtítulos, además de su doblaje en varios idiomas.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle First Movie Coming TOMORROW on Crunchyroll!



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¿Por qué Castillo Infinito es una de las películas de anime más esperadas?

La película que ha conquistado a fans y nuevos seguidores de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito marca el inicio del arco final donde Tanjiro Kamado enfrentará a Muzan Kibutsuj y debido a su historia, animación y efectos visuales su estreno en cines se convirtió en un fenómeno mundial rompiendo record de taquilla superando los 780 millones de dólares en recaudación global.

Asimismo, logró colocarse entre las películas de anime más exitosas de la historia, gracias al éxito y trabajo que tuvo esta entrega fue reconocida con nominaciones y premios internacionales, incluido el reconocimiento como Película del Año en los Crunchyroll Anime Awards 2026.