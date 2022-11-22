Murió Jason David Frank: Así fue el fin del querido ‘Power Ranger’ verde.

Una lamentable noticia se dio a conocer, pues el actor Jason David Frank, mejor conocido por darle vida al elemento verde en la primera entrega de Power Rangers, perdió la vida este sábado en Texas.

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La noticia fue dada a conocer por el portal de noticias TMZ, donde el representante de Jason David Frank confirmó que el actor estaba deprimido, por lo que tomó la decisión de quitarse la vida a los 49 años.

Además, Justine Hunt, representante del actor pidió respeto para este mal momento que está viviendo su familia.

Respeten la privacidad de su familia y amigos durante este horrible momento en el que aceptamos la pérdida de un ser humano tan maravilloso. Amaba mucho a su familia, amigos y fanáticos. Realmente lo extrañaremos

Mientras que sus compañeros de la serie Power Rangers, también mostraron su afecto a su amigo, Walter E. Jones, quien interpretó al Power Ranger negro, Zack Taylor dijo:

No puedo creerlo. Descansa en paz, Jason David Frank. Mi corazón está triste por haber perdido a otro miembro de nuestra especial familia. Fue una inspiración para mucha gente. Echaremos mucho de menos su presencia. Es muy triste perder a otro miembro de nuestra familia Ranger. Jason era uno de los mayores bromistas del programa. Tenía un gran sentido del humor. Tuvimos nuestros altibajos, pero me mantuve firme en ser un oído si lo necesitaba. Mis oraciones están con él y su familia. Se lo extrañará

La carrera que Jason David Frank tuvo en la pantalla chica.

Durante su trayectoria, Jason David Frank fue un peleador de artes marciales mixtas con especialidad en Taekwondo, Muay Thai, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu, esta actividad la desempeñó de forma profesional de 2008 hasta 2010.

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Jason David Frank fue el encargado de darle vida a Tommy Oliver en “Mighty Morphin Power Rangers”; aunque tras su

gran interpretación, repitió papel en varias adaptaciones de los Power Rangers, incluidas “Wild Force”, “Turbo”, “Zeo” “Dino Thunder”, ‘”Megaforce”, “Ninja Steel”, “HyperForce”, y otras.

