Muere María Salud Ramírez, mujer que inspiró el personaje de ‘Mamá Coco’.

Este domingo se dio a conocer la lamentable noticia de que Doña María Salud Ramírez Caballero, quien inspiró el personaje de "Mamá Coco", perdió la vida a sus 109 años en Santa Fe de la Laguna, lugar donde nació.

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Esta triste noticia la dio a conocer el secretario de Turismo en Michoacán, Roberto Monrroy, quien por medio de sus redes sociales compartió un emotivo mensaje para la familia Ramírez Caballero, personas cercanas a la abuelita más querida de México.

Lamento profundamente el fallecimiento de Doña María Salud Ramírez Caballero, “Mamá Coco” mujer incansable y gran ejemplo de vida y quien fuera inspiración para este amado personaje que dio la vuelta al mundo

Además, se pidió por el descanso de Doña María para que su familia logre superar pronto estos momentos tan complicados. Es importante mencionar que la mujer se convirtió en la inspiración para la creación del personaje de la película de Disney y Pixar, Coco.

Doña María Salud Ramírez Caballero fue la inspiración para ‘Mamá Coco’.

Doña María nació un 16 de septiembre de 1913, por lo que apenas hace poco más de un mes cumplió 109 años y lo celebró junto con su familia.

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Su vida cambió y se volvió la abuelita más famosa de México en 2017, pues fue la inspiración del personaje de 'Mamá Coco', bisabuela de Miguel, quien se aventuró en nuestra tradición de Día de Muertos para contarnos una historia.