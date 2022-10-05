‘Lotería Del Crimen’ llega a la pantalla de Azteca 7.

Este mes nos encontramos de manteles largos en nuestra casa TV Azteca, pues tenemos grandes estrenos que llegan a nuestra señal, esto por el fiel compromiso que tenemos de siempre traer los mejores contenidos para nuestros millones de televidentes.

Lotería Del Crimen | Tráiler Oficial.

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Uno de los más esperados es el estreno de ‘Lotería Del Crimen’, con lo que la emoción de las series policíacas regresa a la televisión mexicana, por lo que ahora la oferta de Azteca 7 será mucho más amplia y de gran calidad.

La idea original de ‘Lotería Del Crimen’ fue de Adrián Ortega, mientras el director encargado del desarrollo de contenido es Luis Merlo, siendo el director ejecutivo, Rodrigo Hernández y el director Carlos Carrera.

‘Lotería Del Crimen’ tiene una idea fresca para la pantalla chica.

La historia de la nueva serie de Azteca 7 es tener a un grupo de detectives que sean los mejores en su rama y que pueden usar sus habilidades para resolver los crímenes más raros que se dan todos los días en la Ciudad de México.

Este departamento especializado se va a encargar de resolver los casos que tengan que ver con: Rituales, tortura, canibalismo y mutilaciones, mismos que por la naturaleza de su origen solo podrán ser resueltos por La Unidad de Investigación Criminal (UNIC).

‘Lotería Del Crimen’ va a contar con un elenco lleno de estrellas, donde podremos ver el talento de actores y actrices de la talla de Julieta Grajales, Claudio Lafarga, Arnoldo Picazzo, Tamara Niño de Rivera, Pakey Vázquez, Jerry Velázquez, Lupita Sandoval, Jorge Fink, Angélica Lara y Tatiana Del Real.

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¿A qué hora, cuándo y dónde ver el estreno de Lotería Del Crimen?

No te pierdas el gran estreno de ‘Lotería Del Crimen’, el próximo 10 de octubre en punto de las 22:30 por la señal de Azteca 7.

