El Museo Metropolitano de Arte anuncia el tema de la Met Gala 2026

Nueva York se prepara para uno de los eventos más esperados del calendario cultural y de moda: la Met Gala 2026. El Museo Metropolitano de Arte anunció que el tema de la próxima edición será “Arte del Vestuario”, una propuesta que busca explorar la historia del cuerpo vestido como eje central de la cultura visual.

Una exposición transformadora

La gala servirá como antesala a la inauguración de las Galerías Condé M. Nast, un espacio de casi 12.000 pies cuadrados que rinde homenaje al editor que revolucionó publicaciones como Vogue, Vanity Fair y The New Yorker.

La exposición de primavera reunirá piezas contemporáneas e históricas del Costume Institute, integradas con pinturas, esculturas y obras que abarcan más de 5.000 años de historia del arte. El objetivo es mostrar cómo el cuerpo vestido ha sido siempre un vehículo de valores, ideas y narrativas culturales.

Andrew Bolton y la visión detrás del tema

El curador Andrew Bolton, responsable de la exposición, destacó que este proyecto marcará un antes y un después para el Costume Institute: “Será transformador para nuestro departamento, pero también para la moda en general, al otorgarle un lugar central dentro de un museo de arte como el Met”.

Bolton subrayó que la muestra busca superar la brecha entre el arte y la moda, tradicionalmente considerada como un “hijastro” dentro de los museos: “Incluso el desnudo nunca está completamente desnudo; siempre está impregnado de valores e ideas culturales”.

Continuidad temática

“Arte del Vestuario” dará continuidad a la exposición de 2025, “Superfine: La sastrería del estilo negro”, que examinó tres siglos de historia del estilo afrodescendiente a través del concepto de dandismo.

La cita más esperada de la moda

Aunque aún no se ha revelado el código de vestimenta, la Met Gala 2026 se celebrará, como es tradición, el primer lunes de mayo, que el próximo año corresponde al 4 de mayo de 2026.

La expectativa es alta: diseñadores, celebridades y artistas de todo el mundo se preparan para reinterpretar el concepto del cuerpo vestido en looks que, como cada año, marcarán tendencia y abrirán debate sobre el papel de la moda como arte.

Met Gala de este año

Este año, la Met Gala 2025 tuvo como tema “Superfine: Tailoring Black Style”, un homenaje al legado afroamericano en la moda y la sastrería.

La exposición del Costume Institute no solo celebró la elegancia y la resistencia cultural, sino que también abrió un diálogo sobre cómo la moda puede ser un vehículo de identidad y reivindicación social.