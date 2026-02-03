De otro mundo: Bad Bunny consigue un logro ÚNICO a poco haber conquistado los Grammy 2026

Apenas han pasado unas horas desde que Bad Bunny conquisto la entrega de los Grammys 2026 cuando el artista puertorriqueño ha conseguido otro de los más grandes éxitos de su carrera, el cuál lo sigue posicionando como uno de los artistas más grandes de todos los tiempos.

De acuerdo con reportes actuales, Bad Bunny sería el artista más escuchado en Apple Music de China, siendo el primer artista latino en conseguir un logro de este tipo y reflejando el gran momento que este está viviendo a días de su presentación en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl.

¿Bad Bunny es el artista más escuchado de China?

Primeros reportes señalan que este mes de febrero, (a poco más de un año y un mes del lanzamiento de su disco ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’) este sigue en las principales listas de popularidad de todo el mundo, sin importar barreras como los géneros musicales, contextos culturales o idiomas, motivo por el cuál este pasado domingo 01 de febrero ganó el premio a el álbum del año por la Academia de Grabación.

Para dimensionar este hecho, los géneros musicales más reproducidos en China son C-pop, pop, folk e incluso bandas sonoras, por lo que escuchar ritmos latinos como reguetón, salsa y demás sonidos de Puerto Rico son un logro sin precedentes.

¿Bad Bunny es el artista más escuchado en el mundo?

Lo más probable es que sí, pues en los últimos años la tendencia a escuchar música mediante plataformas streaming ha llegado a todos los rincones del mundo y justamente la música de Benito se ha convertido en la más reproducida en plataformas como Spotify, YouTube, Apple Music, Amazon Music y demás apps.

No por nada, “El Conejo Malo” estará presentándose en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl LX, donde al ser el artista más buscado, se espera un espectáculo para la historia, mismo que podrás seguir a través de las señales de Azteca 7 en punto de las 5:00 de la tarde.