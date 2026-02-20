EDC México, Big Time Rush, El Gran Silencio y más; estos son los MEJORES conciertos en la CDMX del fin de semana del 20, 21 y 22 de febrero de 2026

Este fin de semana será uno de los más activos del año en la Ciudad de México en cuanto a conciertos y festivales musicales, pues habrá eventos masivos, hasta algunos un poco más reservados, por lo que te compartiremos nuestra guía con los eventos que no te puedes perder.

Semana a semana la CDMX se ha vuelto unas de las ciudades con mayor propuesta en cuanto a la realización de eventos culturales, donde los conciertos se han vuelto parte del día a día de los chilangos que cuentan con una gran variedad de eventos para todos los gustos y aforos.

¿Qué conciertos habrá en CDMX este fin de semana?