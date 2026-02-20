EDC México, Big Time Rush, El Gran Silencio y más; estos son los MEJORES conciertos en la CDMX del fin de semana del 20, 21 y 22 de febrero de 2026
Se viene uno de los fines de semana más intensos para los conciertos y festivales de música en la Ciudad de México, esta es la agenda con los que son imperdibles.
Este fin de semana será uno de los más activos del año en la Ciudad de México en cuanto a conciertos y festivales musicales, pues habrá eventos masivos, hasta algunos un poco más reservados, por lo que te compartiremos nuestra guía con los eventos que no te puedes perder.
Semana a semana la CDMX se ha vuelto unas de las ciudades con mayor propuesta en cuanto a la realización de eventos culturales, donde los conciertos se han vuelto parte del día a día de los chilangos que cuentan con una gran variedad de eventos para todos los gustos y aforos.
¿Qué conciertos habrá en CDMX este fin de semana?
- Uno de los cantantes más célebres de la lengua española, Emmanuel estará presentándose en el Auditorio Nacional el viernes 20 de febrero, donde sus fans podrán escuchar éxitos de toda su trayectoria.
- Una banda argentina que marcó una época en los 80’s, Vilma Palma e Vampiros, estará presentándose en el Pepsi Center, donde llegarán con toda la actitud y ganas de recordar los himnos de una generación de rock.
- Los días viernes, sábado y domingo de este fin de semana serán eclipsados por el Electric Daisy Carnival, mejor conocido como “EDC”, donde artistas nacionales e internacionales harán bailar a todos los asistentes en una fiesta sin igual en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
- Una de las agrupaciones que formaron parte de nuestra infancia, Big Time Rush estará llegando al Palacio de los Deportes este sábado 21 de febrero, donde podremos escuchar canciones que nos llenaron de emoción hace más de diez años.
- La banda que fue un boom en Latinoamérica, El Gran Silencio estará haciendo cantar y bailar a sus fans chilangos el sábado 21 de febrero en el Pepsi Center en lo que será una fiesta sin igual.
- La artista que por muchos años ha cautivado a los niños, Tatiana estará llegando al recinto conocido como La Maraka con su retro pop, en un concierto imperdible que será un gran repaso de su carrera más allá de los temas infantiles.
- Quienes son considerados como una de las propuestas mexicanas más interesantes, Belafonte Sensacional estará presentándose en el Multiforo Alicia este sábado 21 de febrero.