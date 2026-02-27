¡Ya hay gente formada! Fans comienzan a hacer fila para el concierto GRATIS de Shakira en el Zócalo de la CDMX de este 01 de marzo

Este domingo 01 de marzo, Shakira estará ofreciendo un concierto completamente gratis en el Zócalo de la Ciudad de México como agradecimiento a sus fanáticos capitalinos, lo que igual servirá como fin de su paso por el territorio azteca, donde ha tenido una amplia serie de conciertos como parte de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’.

Ante la emoción de su público mexicano, han comenzado a surgir videos de algunas fanáticas que ha tres días de este concierto, ya están formadas para poder presenciar este concierto en primera fila, lo que ha desatado una ola de comentarios de usuarios en redes sociales.

¿Cómo es la fila para entrar al concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX?

Aunque aún no se termina de montar el escenario en la Plancha de la Plaza México-Tenochtitlán, ya han comenzado a circular videos de gente haciendo fila para poder disfrutar hasta enfrente este concierto, donde en este primer video se muestra a dos personas listas para acampar.

Si hay algo que quizá pocas personas no tomaron muy en cuenta de este concierto masivo es que justamente habrán miles de personas de otros estados e incluso países como se logra ver en el video, donde el #1 en la fila habla con la fan #2 formada, quien declara ser de San Diego California y que está a la espera de su casita de acampar.

En seguida las redes sociales se llenaron de los siguientes comentarios:

“neta se van a quedar ahí hasta el domingo???”

“cuando no tienen nada que hacer”

“Una pregunta … como le van a hacer para ir al baño y poder entrar y salir ?”

“me apartan mi lugar x fis!”

¿Cuál es la importancia del concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX?

Este concierto final de Shakira en México será completamente gratis y retrata a la perfección la relación de la colombiana con su público mexicano, pues este viernes estará ofreciendo su concierto #13 en el Estadio GNP y aún así volverá a presentarse el mismo fin de semana en el Zócalo capitalino.

‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ se ha ganado el título de la gira de algún artista latinoamericano más exitosa de todos los tiempos, siendo que a tres meses de su final ha recaudado más de 420 millones de dólares en boletaje.