¡Atención ARMY! Que no te gane la fila virtual, esta es la hora EXACTA de la preventa para el concierto de BTS en México

El anuncio de los conciertos de BTS en la Ciudad de México ha sido una de las mejores noticias que el ARMY azteca podría recibir, pero matemáticamente luce difícil que todos disfrutemos de este concierto…

Te puede interesar: Precios OFICIALES de BTS en CDMX: Esto cuestan los boletos para ver ARIRANG Tour 2026

Aunque todos quisiéramos vivir este momento único juntos, el aforo del Estadio GNP no podrá recibir a todo el fandom de BTS, por ello te compartiremos algunas recomendaciones para que logres un buen lugar en la fila virtual de la preventa del concierto.

¿A qué hora es la preventa del concierto de BTS en México?

Es importante que sepas que la preventa estará disponible únicamente para quienes tenga activa su ARMY Membership y que hayan dado de alta su registro antes del domingo, pues este registro te da un número que te servirá a la hora de realizar tu pago.

La preventa para las primeras dos fechas será a las 9:00 AM, por lo que en palabras de TicektMaster, es recomendable estar al tanto de la fila virtual al menos 10 minutos antes de la hora fijada.

La segunda preventa será a las 12:00 pm, por ello también es importante que sigas las mismas indicaciones si quieres hacerte de boletos para el tercer y último concierto de BTS en la Ciudad de México.

¿Cuándo son los conciertos de BTS en México?

Desde hace unos días se informó que Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se estarán presentando completamente en vivo los próximos 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP.

BTS llegará a la CDMX como parte de su gira ARIRANG Tour 2026, la cual además de ser su regreso a los escenarios juntos, también significa el lanzamiento de su nuevo disco.

¿Cuánto cuestan los boletos para el concierto de BTS?

Un día antes de la preventa se confirmó el precio oficial de los boletos de los conciertos de BTS en el Estadio GNP ya con cargos por servicio, los cuales son:

