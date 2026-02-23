¿Música para therians? El artista de 40, J Balvin años lució un nuevo baile para esta comunidad

El fenómenos de los therian ha escalado de gran manera en las últimas semanas, pues lo que parecía una simple moda ha llegado a la esfera mundial donde hasta nuestros artistas favoritos han comenzado a formar parte de esta identificación que relaciona a los humanos con animales de otras especies como perros, zorros, lobos, víboras, gatos, etc.

En las últimas horas, el artista colombiano José Álvaro Osorio Balvin, mejor conocido como J Balvin se ha hecho viral tras aparecer en un TikTok en su forma de therian, lo que ha despertado todo tipo de comentarios de sus fanáticos en las redes sociales, quienes no han lucido muy felices con este tipo de contenido.

¿J Balvin es un therian?

Fue este domingo que el artista de 40 años compartió un video donde se le puede ver “caracterizado” como un lobo, con su máscara y un calzado que hace alusión a las garras y sin pena comenzó a bailar en aparentemente una tienda comercial, donde se movió al ritmo de su último tema “I Love It”.

Con la descripción "II LOVE IT !!! Therian Gang", J Balvin mostró lo que podría ser una nueva canción para therians que en seguida ganó miles de vistas y aunque esto pareciera una manera de promocionar su canción, se pueden leer comentarios que reprueban esta “tendencia del actor”, donde se puede leer lo siguiente:

“sea serio Maluma”

“otro video asi y dejo de seguirlo, si sabe? sea serio”

“lo perdimos”

Si algo se podía destacar de estos comentarios es que sus fanáticos le pedían seriedad, sobre todo por la etapa de su vida en la que se encuentra J Blavin, en la que parece que poco a poco ha conseguido un equilibrio entre su vida personal y artística, donde destaca su mayor actividad en vivo, anuncio de gira e incluso reconciliación con Bad Bunny.

¿Qué son los therian?

Fue hace unas semanas que esta tendencia tomó gran viralidad en redes, donde sobre todo los jóvenes, comenzaban a actuar como animales, pues de acuerdo con esto, un therian es una persona que se identifica como un animal no humano de manera profunda, inevitable o incluso espiritual.

Poco a poco esta tendencia ganó terreno en las redes sociales, donde hemos visto de todo, desde supuestas convocatorias masivas, reuniones pequeñas, personas mayores interactuando con estos, quienes aparentemente han formado una comunidad en internet que se ha consolidado.

