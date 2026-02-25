Kali Uchis en CDMX: TODO lo que debes saber sobre este concierto en el Palacio de los Deportes, setlist, horarios y cómo llegar

Tras horas de tensiones en nuestro país, se confirmó que la artista de ascendencia latina, Kali Uchis sí realizará su concierto que tenía programado en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México como se tenía previsto, noticia que ha puesto felices a miles de sus fans pues era un sold-out.

Desde su irrupción primeramente en la escena indie hace 10 años, Kali Uchis se ha vuelto uno de los referentes de la música R&B, reggaetón, dream pop y prácticamente cualquier género que ella desee, pues ha demostrado tener una gran capacidad para adaptarse a diversas corrientes musicales, por lo que uno de los puntos que más emociona de este concierto es su repertorio del Sincerely Tour.

¿Cuál será el setlist de Kali Uchis en el Palacio de los Deportes de la CDMX?

De acuerdo a lo que últimamente ha sonado en el entorno de la cantante, esta gira que recorrerá Latinoamérica, tendrá un set muy bien definido, donde podremos escuchar lo siguiente:



Frikitona (intro)

Muñekita

Labios mordidos

Me pongo loca

Muévelo

Sad girlz luv money

Pensamientos intrusivos

Hasta cuando

Fue mejor

Diosa

Si no es contigo

Dame beso // Muévete

Igual que un ángel

Speed

Loner

Melting

Dead to me

After the sorm

See you again

Moonlight

Sugar! honey! love!

Lose my cool,

It's just us

For: you

All I can say

Angels all around me...

Telepatía

She's my collar

No eres tú (soy yo)

I wish you roses

Quiero sentirme bien



¿A qué hora es el concierto de Kali Uchis en la CDMX?

Este tan esperado concierto que tendrá lugar en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México iniciará en punto de las 8:00 de la noche, pero los accesos abrirán a las 6:00 pm, por lo que es importante que todos los asistentes sean puntuales para no perderse ningún detalle, sobre todo en una urbe tan caótica como lo es la CDMX.

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes de la CDMX?

El Palacio de los Deportes, está ubicado en la alcaldía Iztacalco, justo sobre la avenida Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco; una zona de la ciudad llega a ser muy concurrida, por lo que te recomendaremos rutas antenas para que llegues sin contratiempos.



Llegar en Metro: Las estaciones más cercanas del Metro son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9 (color café), y se encuentran a cinco minutos caminando.

Las estaciones más cercanas del Metro son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9 (color café), y se encuentran a cinco minutos caminando. Llegar en Metrobús: en este transporte tienes dos opciones, bajarte en la estación Goma o Iztacalco, ambas de la Línea 2 (color morado). Una vez que te hayas bajado, deberás caminar sobre la avenida Churubusco por poco más de un kilómetro.

en este transporte tienes dos opciones, bajarte en la estación Goma o Iztacalco, ambas de la Línea 2 (color morado). Una vez que te hayas bajado, deberás caminar sobre la avenida Churubusco por poco más de un kilómetro. Llegar en Trolebús: Esta otra opción puede ser conveniente si decides bajar en Puerta 8 y Ciudad Deportiva, ambas de la Línea 2 pero deberás de caminar al menos unos 10 minutos por Viaducto.

Si llegarás en vehículo particular, deberás estar al pendiente de los horarios de los estacionamientos y de lo concurridas que puedan estar las avenidas cercanas.