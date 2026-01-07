Lionel Messi revela detalles de su relación con Bad Bunny: “Es un fenómeno”

En las últimas horas una reciente entrevista al astro del fútbol, Lionel Messi le ha dado la vuelta al mundo y no es para menos, pues el argentino reveló algunos detalles sobre su vida privada e incluso habló sobre uno de sus "amigos"… Benito Ocasio Martínez, mejor conocido como Bad Bunny.

Dentro de dicha entrevista para Luzu TV vimos una versión de “El 10” argentino que en realidad pocas veces hemos visto en cámaras, donde además de sincero y transparente, el futbolista fue un tanto picante con algunas de sus declaraciones de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el cuál probablemente será uno de sus últimos torneos internacionales.

¿Qué dijo Messi sobre Bad Bunny?

En un punto de la plática, Lionel contó que ha hablado con Bad Bunny e incluso se le preguntó sobre si él está enterado cuando lo van a mencionar en una canción y detalló que solo se entera cuando escucha las pistas.

También relató sobre su relación, pues ambos han grabado comerciales juntos, donde incluso señaló que han llegado a hablar, que han intercambiado algunos mensajes asegurando que es “piola el tipo” e incluso declaró que le gusta consumir la música que Bad Bunny hace.

¿En qué canciones Bad Bunny menciona a Messi?

Bad Bunny ha mencionado a Lionel Messi en diversas ocasiones dentro de sus canciones, donde especialmente en temas como:

Vuelve Candy B - “Desde que Messi está en Estados Unidos todo el mundo sabe quién es la cabra. Ya no es Tom Brady”.

Mónaco - “Cómo meter un gol después de Messi y Maradona”.

Acho PR - Hace una referencia al "Ancara Messi"

Thunder y Lightning - “Messi hat-trick, estrella”.

Con esto hemos podido ver que la relación entre dos de las figuras latinas más trascendentales de este siglo podrían tener una gran amistad, donde es evidente la admiración del uno por el otro y quizá pronto podamos ver alguna colaboración más genuina fuera de marcas o comerciales.

