Concierto de Los Tigres del Norte en el Estadio GNP de la CDMX: Fechas, preventa y posibles precios, TODO lo que necesitas saber

Este martes se dio a conocer que uno de los grupos más icónicos de todo México estará llegando al Estadio GNP, pues Los Tigres del Norte pondrán a bailar a toda la capital como parte de su gira ‘La Lotería Tour’ con un concierto único el cuál seguramente no te querrás perder por nada del mundo.

La banda de música norteña originaria de Sinaloa, se ha consagrado como una de las figuras musicales más queridas y respetadas de nuestro país, donde incluso hace unas semanas salieron al aire en Los Simpson, con lo que hemos podido ver que está más vigentes que nunca.

¿Cuándo es el concierto de Los Tigres del Norte en México?

Fue a través de sus redes sociales que Los Tigres del Norte confirmaron este concierto en el Estadio GNP el próximo sábado 27 de junio de este 2026, donde a poco más de medio año ya hemos comenzado a calentar motores para esta increíble fiesta llena de música y baile.

Sin duda alguna todos queremos cantar éxitos como “Ni Parientes Somos”, “La Mesa del Rincón”, “La Puerta Negra”, “Contrabando y Traición” entre otras joyas que han adornado su gran carrera por ya casi medio siglo.

¿Cuándo es la preventa para el concierto de Los Tigres del Norte?

También se dio a conocer que la preventa bancaria para clientes de Banamex será este próximo miércoles 21 de enero en punto de las 02:00 pm y que la venta general al público será un día después, o sea, el jueves 22 a las 09:00 am., por lo que no deberías de confiarte si quieres ver uno de los mejores shows en vivo de una agrupación orgullosamente mexicana.

¿Cuál es el precio de los boletos del concierto de Los Tigres del Norte en el Estadio GNP?

De momento no se sabe cuál es el precio de las entradas, aunque se especula que podrían ir desde los $1,200 hasta los $10,000 en las zonas más exclusivas, lo más probable es que algunas horas antes de la preventa se comparta mayor detalle sobre los precios oficiales.