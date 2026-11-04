“Mi Gran Amor” letra completa y significado de la canción de Becky G y Santana, que compite en los Latin Grammy 2026
Descubre el significado y la historia detrás de “Mi Gran Amor”, el emotivo tema de Becky G y Carlos Santana nominado a los Latin Grammy 2026. ¡Conócelo aquí!
“Mi Gran Amor”, la colaboración entre Becky G y Santana, se ha consolidado como una de las piezas más conmovedoras e impactantes del año, logrando una destacada nominación en los Latin Grammy 2026. A través de una potente fusión entre el estilo distintivo de la artista mexicoamericana y el inconfundible solo de guitarra de Santana, la canción rinde un homenaje directo al esfuerzo, las dificultades y la resiliencia de la comunidad migrante hispana en los Estados Unidos.
Lejos de tratar sobre un romance tradicional, el tema utiliza un ingenioso juego de palabras para denunciar la dolorosa realidad de las familias separadas por las leyes migratorias. A través de retratos cotidianos de trabajadores que luchan por salir adelante, la canción transforma la nostalgia y el desarraigo en un himno de identidad, dignidad y esperanza.
Bluey: Las montañas azules
¿Qué dice la nueva canción de Becky G y Santana?
A continuación, repasaremos la letra de "Mi Gran Amor" de Becky G y Carlos Santana:
Un día normal en los Estados Unidos
¡Buenos días, USA!
Cuatro de la mañana, sale a la calle antes que el sol
En su país era abogado, aquí anda en chinga en la construcción
Una mujer hermosa y dos hijas son su bendición
Con su sueldo pagan su carro y también la renta de una habitación
Esa mañana
Era una más, un día normal
No se imaginaba
Que ya no iba a volver
Que al trabajo iba a caer la migra, migra
Mi gran amor se fue por culpa de la migra, migra
A mi gran amor lo han confundido con un bandido
Yo no he dormido
Se volvió una pesadilla buscar el sueño en Estados Unidos
En Estados Unidos no hay nadie unido
Nueve de la mañana, salió de casa para limpiar
Las 17 plantas de un edificio residencial
Pa casa medio salario, el otro medio pa su mamá
No alcanza ni para ella, pero sí alcanza para ayudar
En el mismo edificio trabaja Willy en seguridad
Tiene 70 años, y 35 lleva ilegal
Aquí tuvo hijos y nietos, pero su estatus no pudo arreglar
No tiene ni un delito, su único delito fue trabajar
Esa mañana
Era una más, un día normal
No se imaginaba
Que ya no iba a volver
Que al trabajo iba a caer la migra, migra
Mi gran amor se fue por culpa de la migra, migra
A mi gran amor lo han confundido con un bandido
Yo no he dormido
Se volvió una pesadilla buscar el sueño en Estados Unidos
En Estados Unidos no hay nadie unido
Vinimos a este país sin nada y huyendo de otro
Las estrellas de su bandera las cosimos nosotros
Duele haber dado tanto y que te devuelvan tan poco
Trabajando tantos años por un sueño y un hogar roto
Cómo duele, cómo duele
Que se lleven a mis padres, a mis hermanos y a mis vecinos
Cómo duele, cómo duele
Cómo duele
Se volvió una pesadilla buscar el sueño en Estados Unidos
¿A qué premio fue nominada la canción de Becky G y Carlos Santana?
“Mi Gran Amor” fue nominada a Canción del Año en los Latin Grammy 2026, combina la potente voz de Becky G y la icónica guitarra de Carlos Santana. El tema rinde un emotivo homenaje a los trabajadores migrantes hispanos en Estados Unidos, denunciando el impacto de las deportaciones y la separación familiar en su búsqueda del sueño americano. Una obra de profunda dignidad, resistencia e identidad latina.