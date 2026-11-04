“Mi Gran Amor” letra completa y significado de la canción de Becky G y Santana, que compite en los Latin Grammy 2026

“Mi Gran Amor”, la colaboración entre Becky G y Santana, se ha consolidado como una de las piezas más conmovedoras e impactantes del año, logrando una destacada nominación en los Latin Grammy 2026. A través de una potente fusión entre el estilo distintivo de la artista mexicoamericana y el inconfundible solo de guitarra de Santana, la canción rinde un homenaje directo al esfuerzo, las dificultades y la resiliencia de la comunidad migrante hispana en los Estados Unidos.

Lejos de tratar sobre un romance tradicional, el tema utiliza un ingenioso juego de palabras para denunciar la dolorosa realidad de las familias separadas por las leyes migratorias. A través de retratos cotidianos de trabajadores que luchan por salir adelante, la canción transforma la nostalgia y el desarraigo en un himno de identidad, dignidad y esperanza.

Bluey: Las montañas azules

¿Qué dice la nueva canción de Becky G y Santana?

A continuación, repasaremos la letra de "Mi Gran Amor" de Becky G y Carlos Santana:

Un día normal en los Estados Unidos

¡Buenos días, USA!

Cuatro de la mañana, sale a la calle antes que el sol

En su país era abogado, aquí anda en chinga en la construcción

Una mujer hermosa y dos hijas son su bendición

Con su sueldo pagan su carro y también la renta de una habitación

Esa mañana

Era una más, un día normal

No se imaginaba

Que ya no iba a volver

Que al trabajo iba a caer la migra, migra

Mi gran amor se fue por culpa de la migra, migra

A mi gran amor lo han confundido con un bandido

Yo no he dormido

Se volvió una pesadilla buscar el sueño en Estados Unidos

En Estados Unidos no hay nadie unido

Nueve de la mañana, salió de casa para limpiar

Las 17 plantas de un edificio residencial

Pa casa medio salario, el otro medio pa su mamá

No alcanza ni para ella, pero sí alcanza para ayudar

En el mismo edificio trabaja Willy en seguridad

Tiene 70 años, y 35 lleva ilegal

Aquí tuvo hijos y nietos, pero su estatus no pudo arreglar

No tiene ni un delito, su único delito fue trabajar

Esa mañana

Era una más, un día normal

No se imaginaba

Que ya no iba a volver

Que al trabajo iba a caer la migra, migra

Mi gran amor se fue por culpa de la migra, migra

A mi gran amor lo han confundido con un bandido

Yo no he dormido

Se volvió una pesadilla buscar el sueño en Estados Unidos

En Estados Unidos no hay nadie unido

Vinimos a este país sin nada y huyendo de otro

Las estrellas de su bandera las cosimos nosotros

Duele haber dado tanto y que te devuelvan tan poco

Trabajando tantos años por un sueño y un hogar roto

Cómo duele, cómo duele

Que se lleven a mis padres, a mis hermanos y a mis vecinos

Cómo duele, cómo duele

Cómo duele

Se volvió una pesadilla buscar el sueño en Estados Unidos

¿A qué premio fue nominada la canción de Becky G y Carlos Santana?

“Mi Gran Amor” fue nominada a Canción del Año en los Latin Grammy 2026, combina la potente voz de Becky G y la icónica guitarra de Carlos Santana. El tema rinde un emotivo homenaje a los trabajadores migrantes hispanos en Estados Unidos, denunciando el impacto de las deportaciones y la separación familiar en su búsqueda del sueño americano. Una obra de profunda dignidad, resistencia e identidad latina.