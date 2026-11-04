Ye (Kanye West) anuncia concierto en México para el 2027, estará en el Estadio Banorte de la CDMX y esto es todo lo que se sabe:

Luego de que este 2026 tuviera un par de conciertos en la Monumental Plaza de Toros “La México”, el polémico rapero, productor, diseñador y creativo, Ye (Kanye West) regresará este 2027 para presentarse en el Estadio Banorte de la CDMX, en un concierto que promete ser único.

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Con una gran cantidad de polémicas como de hits musicales y creaciones en el mundo de la moda, Ye dará un nuevo concierto en el renovado Estadio Banorte en el que hará sonar sus mayores éxitos, ya que este 2026 quedó más que en claro que es uno de los artistas más queridos y respetados de todo México.

Kanye West (Ye) anuncia concierto en el Estadio Banorte

Será este próximo viernes 19 de marzo que el rapero originario de Chicago regrese a nuestro país con los éxitos que han adornado su discografía entera y no es para menos, pues en una racha alejado de polémicas, el artista de 49 años se ha vuelto a posicionar como uno de los mejores shows en vivo.

Boletos para Ye (Kanye West) en el Estadio Banorte 2027, precios, venta y registros

Si bien, aún no se sabe cuál será el precio de las entradas iban desde los $2,854 hasta los $24,800, por lo que se espera que para esta nueva visita para marzo de 2027, estos tengan un precio similar.

A través de Instagram se ha dado a conocer que podrás pre-registarte para conseguir tus entradas en la página "YeMexicoCity.com", aunque de momento no se sabe cuál será la boletera oficial del evento ni los precios estimados.

Se espera que en los próximos días el equipo del artista comunique la información oficial de este concierto que promete ser igual o más épico que los que se vivieron este 2026 donde sonaron éxitos como "Stronger", "Runuway", "I Wonder"; "Ghost Town" o "TALKING", con los que recorrió su discografía entera.