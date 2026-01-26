ÚLTIMA HORA: Muere una de las leyendas más grandes de la música reggae, tocó junto a Bob Marley, los Rollig Stones y Eric Clapton

Este lunes 26 de enero se dio a conocer sobre la muerte de una de las figuras de la música reggae más grandes de todos los tiempos, pues Lowell Fillmore "Sly" Dunbar partió a la edad de 73 años, dejando un gran vacío dentro de todos sus seguidores.

“Sly” Dunbar fue un baterista jamaicano, quien formó parte del que para muchos es el dúo más popular de la música reggae, conocido como Sly & Robbie quienes dejaron su huella en la música desde los años 70’s, logrando un sonido muy característico el cuál es popular hoy en día.

¿Quién fue "Sly" Dunbar?

Su primer acercamiento a la música fue a la edad de 15 años, cuando entró a una banda llamada The Yardbrooms, con quienes ganaría experiencia, aunque no fue hasta su aparición con Ansell Collins llamada Skin, Flesh and Bones, que despegaría profesionalmente.

En el año de 1972, Dunbar se hizo amigo de Robbie Shakespeare, quien entonces era el bajista de la agrupación conocida como los Hippy Boys, entre recomendaciones para tocar como músicos de sesión, fue que ambos comenzaron a trabajar juntos, grabando varios álbumes.

Tocó para bandas como los Aggrovators, Bunny Lee, los Upsetters para Lee Perry, los Revolutionaries para Joseph Hoo Kim y grabó para Barry O'Hare.

Sus colaboraciones más populares fueron bajo la producción de Lee Perry, donde se incluyen canciones históricas como incluyendo "Night Doctor", "Police and Thieves" de Junior Murvin y "Punky Reggae Party" de Bob Marley.

Por otro lado, Sly y Robbie también participaron en los álbumes Infidels y Empire Burlesque de Bob Dylan, además de ser músico en varios shows de Grace Jones, Herbie Hancock, Joe Cocker, Serge Gainsbourg, Eric Clapton y los Rolling Stones.

¿Qué se sabe sobre la muerte de "Sly" Dunbar?

De acuerdo con los primeros testimonios de su esposa, ella habría ido a despertarlo cerca de las 7:00 de la mañana de este lunes y “Sly” no respondió, por lo que llamó al médico, quien posteriormente lo declaró como fallecido.

La viuda comentó que el músico había estado enfermo en los últimos meses y que habían sido algo complicados, desconociendo la gravedad de su salud, aunque no reveló más detalles.