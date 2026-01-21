¡Que no se te pasé! Esta es la preventa y venta general para la NUEVA FECHA de 31 Minutos en el Auditorio Nacional la CDMX como parte de su gira “Radio Guaripolo II”

De manera sorpresiva uno de los shows de marionetas más querido de todo el mundo anunció una fecha más en la Ciudad de México como parte de sus presentaciones en el Auditorio Nacional donde estarán llegando con su gira "Radio Guaripolo II" y nosotros te contaremos todo lo que necesitas saber de este gran concierto.

Fue en octubre del 2025 que se anunció que 31 Minutos tendría una serie de conciertos en México, con los que llegaría a la CDMX, Guadalajara y Mérida, Cancún y Puebla, donde los músicos chilenos llegarán con su show renovado a irrumpir en México, siendo un éxito total, por lo que han abierto una nueva fecha para el sábado 11 de abril en el Auditorio Nacional.

¿Cuándo es la preventa para el nuevo concierto de 31 Minutos en CDMX?

Se ha anunciado que la preventa bancaria por el sistema de TicketMaster de la nueva fecha de 31 Minutos como parte de su gira "Radio Guaripolo II" será este miércoles 21 de enero en punto de las 11:00 am, por lo que es una gran oportunidad de conseguir boletos para este show imperdible.

La venta al público en general será este jueves 22 de enero a las 11:00 am, por lo que es importante que consideres no demorar en comprar los boletos de este show que han sido soldout en cada fecha en México.



1 de abril: Auditorio Telmex - Guadalajara

3, 4, 5 y 11 de abril: Teatro Metropólitan - CDMX

7 de abril: Auditorio GNP Seguros - Puebla

9 de abril: Foro GNP Seguros - Mérida

11 de abril: Plaza de Toros - Cancún

¿Qué precio tienen los boletos para el concierto de 31 Minutos?

Los boletos para el concierto de 31 Minutos como parte de su gira “Radio Guaripolo II” tienen los siguientes precios en el Auditorio Nacional de la CDMX:



Nivel E: $620Nivel D: $744

Nivel C: $992

Nivel B: $1,240

Nivel A: $1,364

VIP: $1674