Atención ARMY: Una vez conociendo el mapa del concierto de BTS en México ¿Qué boletos debo compar?

Como seguramente sabrás, esta semana será la preventa y venta para los conciertos de BTS en el Estadio GNP de la Ciudad de México , suceso que el ARMY lleva esperando varios años, por lo que nosotros te contaremos todo lo que debes saber para que vivas de una gran experiencia.

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook están a pocos meses de presentarse en la CDMX tras varios años de audiencia debido a la pandemia y a su participación en el servicio militar, por ello, este ‘comeback’ se ha vuelto uno de los más sonados del año, siendo que el anuncio de su gira mundial ha roto el internet y ante el furor del registro de las ARMY Membership, ha iniciado incertidumbre por la presunta revelación del mapa en el estadio GNP.

¿Qué sección de boletos comprar para el concierto de BTS?

Si bien, sabemos que los precios aún no han sido revelados para estas fechas en México, se espera que hayan diferentes paquetes dependiendo de la experiencia que el ARMY desee vivir en estas fechas únicas, aunque de acuerdo con el primer vistazo que hemos podido ver del escenario 360°, tenemos algunas recomendaciones respecto a las entradas que podrías comprar.

Debemos empezar por un punto muy importante: el ARMY Membership, si fuiste de las o los afortunados que pudieron comprar su membresía y registrarla para conseguir tu número de fan, ya estás un paso más adelante, pues esta preventa será en la plataforma TicketMaster para las primeras dos fechas.

Esta es una gran ventaja pues así podrás ser de los primeros en la fila virtual, aunque siendo realistas, esto no te asegura una entrada, ahora, vamos a lo que nos interesa: un buen lugar.

El furor de BTS hará que mucha gente quiera ir a la primera fecha, por lo que por estrategia, podrías apuntar hacia la segunda o tercera, siendo que toda la atención se irá en la primera.

Sabemos que si tú pudieras, estarías hasta enfrente oliendo los perfumes de cada integrante de BTS, aunque tomando en cuenta la economía y la disponibilidad de boletos, lo más conveniente podría ser ir por algún boleto de las zonas de las orillas, sí, puede ser que se vea más lejano, pero en un show 360°, esto te permitirá tener la perspectiva completa de lo que sucede.

¿Qué zonas hay en el mapa del concierto de BTS en el Estadio GNP?

De acuerdo con el mapa filtrado y con los que se han logrado ver de manera oficial sobre esta nueva gira, este show contará con las zonas:

