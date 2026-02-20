“Enviamos nuestro apoyo en este difícil momento": Rubén Blades hace de lado las diferencias y manda mensaje a Willie Colón luego de que se reportara delicado en el hospital

La tarde del jueves se dio a conocer que la leyenda de la música Salsa, Willie Colón se encontraba internado de emergencia en un hospital de Nueva York, alarmando al mundo de la música, pues con 75 años, el cantante y trombonista se ha vuelto una de las figuras más grandes del género.

Tras esta triste noticia, uno de sus mayores socios musicales y amigos, Rubén Blades ha mandado un mensaje a través de sus redes sociales que ha conmovido a miles de los seguidores de la música Salsa, pues se ha unido a los rezos por su colega.

¿Cuál fue el mensaje de Rubén Blades a Willie Colón?

A través de su cuenta de Instagram, el cantante de 77 años compartió las siguientes palabras:

“Noticias en internet informan que mi colega Willie Colón, se encuentra internado en un hospital en New York, trasladado alli con urgencia por un aparente problema respiratorio.

No tengo mucha información sobre la situación pero le envio mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente.

A él, a su esposa, a sus hijos y seres queridos enviamos nuestro apoyo en este difícil momento”.

Aunque por ahora el círculo cercano a Colón se ha mantenido reservado respecto al estado de salud del músico, ha trascendido que este sería delicado, pues sus problemas de respiración la habrían persistido por varios días ya, a la espera de información que corrobore las versiones.

¿Cuál es la relación entre Willie Colón y Rubén Blades?

Este par de íconos de la Salsa se han mantenido dentro del colectivo cultural gracias a que a finales de los 70’s y en los 80’s formaron una alianza musical que resultó dio tres discos, 'Metiendo Mano' (1976), 'Canciones del Solar de los Aburridos' (1980) y uno de los disco más grandes de nuestro idioma: 'Siembra' (1977), el álbum que sería una revolución en el género, de donde se desprenden temas como "Plástico", "Pedro Navaja", "Ojos" o "Dime".

Solamente bastaron 7 canciones para que este trabajo fuera considerado como uno de los mejores de este género, donde sus arreglos, ejecución, voces y letras marcaron a toda una cultura, siendo que hoy en día sigue sonando en fiestas y reuniones.

Aunque a principios del siglo Rubén Blades y Willie Colón tuvieron discrepancias que con el paso de los años los separaron más, es evidente que el respeto mutuo nunca se perdió.

