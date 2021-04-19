Estos son los musicales que verás en los premios Oscar 2021.

Este 25 de abril se llevará a cabo la entrega 93 de los premios Oscar, y aquí tenemos los detalles sobre los cantantes y bandas que están confirmados para actuar en tan importante evento.

Laura Pausini, Celeste, Leslie Odom, Jr., HER, Daniel Pemberton, Molly Sandén, y Diane Wallen, son los nominados en la categoría de Mejor Canción Original en los premios Oscar 2021, y serán los encargados de las actuaciones musicales de la gala 93.

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Se tiene previsto que el evento de los Oscar vaya más allá de lo que se tiene acostumbrado, y prevé de alguna forma involucrar a los espectadores en toda una experiencia llena de sorpresas.

Entre otra de las novedades previstas para la gala de los premios Oscar, está la realización de un pre show musical que se desarrollará en escenarios de Gran Bretaña y en Francia, para aquellos nominados que no podrán llegar hasta Los Ángeles.

Gala presencial en pandemia

El reto de la Academia de Cinematografía es ofrecer a los espectadores una gran experiencia a pesar de las circunstancias inconvenientes que se han generado a raíz de la pandemia por Covid-19, y se han dado a conocer algunos detalles de gran relevancia sobre el desarrollo del evento.

Presencialmente en el evento sólo estarán los nominados, sus invitados, presentadores, y el equipo técnico encargado de la logística de la premiación, es decir, sólo personas esenciales.

Los nominados y sus invitados, fueron comprometidos a mantenerse aislados por 15 días como mínimo tras efectuar su viaje para la premiación, además de efectuar 3 pruebas de PCR para confirmar su estado de salud adecuado en el viaje previo a Los Ángeles, en el confinamiento, y antes de salir rumbo a la gala.

Además, se han realizado algunas adecuaciones para que los intérpretes que realizarán shows en vivo, cuenten con las condiciones para efectuar su presentación, y debido a ello, se dispusieron los escenarios de la siguiente manera:



Un show será grabado en Islandia

Cuatro en la Dolby Family Terrace del museo de los Oscar.

Aunque muchos de los cambios para la entrega de los premios Oscar 2021, ya han sido anunciados, se pueden esperar algunas modificaciones y sorpresas durante el evento.

No te pierdas la gala de los premios Oscar este 25 de abril por Azteca 7.

