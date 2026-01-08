Desde guitarrazos de punk, heavy metal hasta lo mejor del high energy: Estos son los conciertos que habrá en CDMX este fin de semana del 09, 10 y 11 de enero
Los conciertos comienzan en la CDMX y poco a poco vamos calentando motores para todo lo que se viene este 2026.
Ya se nos está pasando el desfase de las fiestas decembrinas y vamos “agarrando señal”, lo que nos hace poner la mira en…¡Los conciertos ! Y es que este 2025 la CDMX vivió un año más que épico en este tema, por lo que hemos comenzado a calentar motores para lo que se viene en este 2026.
La Ciudad de México siempre está llena de sorpresas, por lo que se puede decir que sus habitantes somos un reflejo de ella y sí, tampoco nos sabemos quedar sin hacer nada, por ello te compartiremos la agenda de los mejores eventos musicales de este fin de semana del 09, 10 y 11 de enero.
¿Qué conciertos habrá este fin de semana en la CDMX?
- El DJ conocido como Sinego llegará este viernes 09 de enero al Autódromo Hermanos Rodríguez para hacerte bailar con esa fusión tan única y bien lograda entre boleros, electrónica, house y techno y demás sonidos latinos que probablemente te transportarán a otra época.
Patrick Miller, uno de los DJ’s más icónicos de la escena del Hi-NRG o también conocido como High Energy hará bailar a todo el Palacio de los Deportes con su característico sonido que le ha acompañado en las últimas 4 décadas.
- Desde Londres hasta la capital de México, la banda The Tiger Lillies estará desatando la locura en el siempre enigmático Circo Volador este sábado 10 de enero, donde su estilo surrealista hará sacudirese a todos sus fanáticos chilangos.
- Con más de 40 años haciendo vibrar con su heavy metal, Corrosion of Conformity ofrecerá una noche llena de guitarrazos en el Foro Alicia, en lo que será un concierto tan intenso como histórico.
- Pocas bandas han logrado mantener la esencia del no wave y post punk que en la década de los 80’s tuvo su gran auge y bandas como Prismatic Shapes son una de ellas, quienes se estarán presentando en el Foro Indie Rocks! este sábado 10 de enero.
- El mejor punk y hardcore moderno de Canadá llegará al Gato Calavera de la mano de la banda Béton Armé, quienes hará que sacudas todo el esqueleto entre ritmos salvajes y riffs de guitarra potentes como atrapantes.
- Bely y Beto llegará con una función doble en el Auditorio Nacional este domingo 11 de enero con “El Boom de la Diversión Tour”, donde los más chicos podrán vivir grandes momentos junto a sus personajes favoritos.