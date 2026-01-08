Desde guitarrazos de punk, heavy metal hasta lo mejor del high energy: Estos son los conciertos que habrá en CDMX este fin de semana del 09, 10 y 11 de enero

Ya se nos está pasando el desfase de las fiestas decembrinas y vamos “agarrando señal”, lo que nos hace poner la mira en…¡Los conciertos ! Y es que este 2025 la CDMX vivió un año más que épico en este tema, por lo que hemos comenzado a calentar motores para lo que se viene en este 2026.

La Ciudad de México siempre está llena de sorpresas, por lo que se puede decir que sus habitantes somos un reflejo de ella y sí, tampoco nos sabemos quedar sin hacer nada, por ello te compartiremos la agenda de los mejores eventos musicales de este fin de semana del 09, 10 y 11 de enero.

¿Qué conciertos habrá este fin de semana en la CDMX?

El DJ conocido como Sinego llegará este viernes 09 de enero al Autódromo Hermanos Rodríguez para hacerte bailar con esa fusión tan única y bien lograda entre boleros, electrónica, house y techno y demás sonidos latinos que probablemente te transportarán a otra época.

