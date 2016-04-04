En NCIS Los Ángeles: sentirás en ti la Furia #PonleAl7 9:30 pm

Sam y Callen deben trabajar en una misión de forma encubierta con el propósito de infiltrarse en un grupo que cree en la supremacía blanca, pues presumiblemente tienen en su poder material nuclear.

Callen no cuenta con ningún tipo de protección, así que Kensi entra en acción haciéndose pasar por su novia. ¿Qué tan cercana se sentirá de la realidad? Averígualo

Intégrate a la acción con NCIS Los Ángeles de lunes a jueves a las 9:30 pm por Azteca 7.