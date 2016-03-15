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NCIS Los Ángeles: vienen Vientos del Sur #PonleAl7 9:30 pm

15 de marzo - Hanna y Callen trabajan encubiertos como vendedores de alimentos en México para descubrir una fuente de producción de ántrax

NCIS Los Ángeles Vientos del Sur Temporada 6

Escrito por: Azteca

NCIS Los Ángeles Vientos del Sur Temporada 6

Tras una persecución, el equipo de NCIS se percata de la posible existencia de ántrax. Por ello, Hanna y Callen trabajan encubiertos como vendedores de alimentos en México, y de esta forma piensan descubrir la fuente de producción de ántrax para evitar que se vuelva un arma bioterrorista

       

Intégrate a la acción con NCIS Los Ángeles de lunes a jueves a las 9:30 pm por Azteca 7.