NCIS Los Ángeles: vienen Vientos del Sur #PonleAl7 9:30 pm
15 de marzo - Hanna y Callen trabajan encubiertos como vendedores de alimentos en México para descubrir una fuente de producción de ántrax
Tras una persecución, el equipo de NCIS se percata de la posible existencia de ántrax. Por ello, Hanna y Callen trabajan encubiertos como vendedores de alimentos en México, y de esta forma piensan descubrir la fuente de producción de ántrax para evitar que se vuelva un arma bioterrorista.
Intégrate a la acción con NCIS Los Ángeles de lunes a jueves a las 9:30 pm por Azteca 7.