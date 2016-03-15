NCIS Los Ángeles: vienen Vientos del Sur #PonleAl7 9:30 pm

Tras una persecución, el equipo de NCIS se percata de la posible existencia de ántrax. Por ello, Hanna y Callen trabajan encubiertos como vendedores de alimentos en México, y de esta forma piensan descubrir la fuente de producción de ántrax para evitar que se vuelva un arma bioterrorista.

Intégrate a la acción con NCIS Los Ángeles de lunes a jueves a las 9:30 pm por Azteca 7.