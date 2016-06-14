New Girl: Capítulo 20, Temp. 4 I Series Azteca 7
Winston ha dejado de ser el amigo que da apoyo, para ser el amigo que conquista a una chica. Descubre lo qué pasará por Azteca 7 # PonleAl7
Winston ha dejado de ser el amigo que da apoyo, para ser el amigo que conquista a una chica. Las cosas no comienzan del todo bien, pero poco a poco se aclaran hasta terminar en una divertida aceptación para una segunda cita.
Jess acude a un juego de golf con Fawn, la actual novia de Schimd, donde un accidente marca el inicio de un final.
Descubre cómo será la segunda cita de Winston en punto s de las 12:25 pm por Azteca 7 #PonleAl7