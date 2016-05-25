New Girl: La hermana mayor de Julie #PonleAl7 12:25 am

El padre de Jess llega a visitarla y para presentarle a su nueva novia: una excompañera de la escuela de ella. Jess y Cece intentan sabotear la relación cuando se enteran que piensan en casarse.

Por otro lado, Schmidt quiere conseguir una campaña relacionada con esponjas, así que crea un focus group, y estás perdido si no ves los resultados finales.

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