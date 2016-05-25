New Girl: La hermana mayor de Julie #PonleAl7 12:25 am
25 de mayo - El padre de Jess tiene una nueva novia y no es una desconocida para su hija, resulta ser una excompañera de la escuela. Averigua qué hará
El padre de Jess llega a visitarla y para presentarle a su nueva novia: una excompañera de la escuela de ella. Jess y Cece intentan sabotear la relación cuando se enteran que piensan en casarse.
Por otro lado, Schmidt quiere conseguir una campaña relacionada con esponjas, así que crea un focus group, y estás perdido si no ves los resultados finales.
Renueva tu sentido del humor de lunes a viernes a las 12:25 am por Azteca 7.