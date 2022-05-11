Así cambió Nicolás Mora, el mejor amigo de Betty, la fea. (FOTOS)

Yo Soy Betty, La Fea ha sido una de las novelas más populares y trascendentes que ha dado Latinoamérica en los últimos años. La telenovela al día de hoy sigue con una popularidad enorme y ahora toca el momento de recordar a Nicolás Mora, el mejor amigo del personaje que interpretaba Ana María Orozco.

Mario Duarte era el vecino, compañero de universidad y fiel amigo de Beatriz Aurora Pinzón Solano, y quien termina enamorándose perdidamente de “la Peliteñida”, Patricia Fernández. No es tal vez el personaje más recordado si pensamos en la mismísima Betty como Don Armando pero así y todo se transformó en alguien muy inolvidable para varios y varias fans de esta producción.

En la historia, Mario Duarte tuvo una participación especial como él mismo pues en un episodio se convirtió en un músico invitado durante uno de los eventos de Ecomoda. Ahí comenzó todo y el resto fue historia.

¿Cómo luce actualmente Mario Duarte?

Una vez que finalizó la serie quiso desprenderse totalmente de los lentes y el peinado nerd que lo distinguían en la telenovela y actualmente está visible con unas canas que expresan un look más atrevido.

A lo largo de los años fue desarrollando un proyecto musical en el que se vio muy involucrado y también expresó que creía que su personaje le había hecho mal porque consideraba que se había encasillado su carrera actoral en ese trabajo y que solamente se lo relacionaba con él y se omitían sus otras laborales. Es cierto en un punto pero también es inevitable que eso suceda si consideramos la enorme masividad que tuvo esta telenovela.