No lo olvida: así recuerda Ariana Grande a Mac Miller, a siete años de su muerte

El 7 de septiembre de 2018 pasó a la historia como el día en el que la industria de la música tuvo que despedirse de Mac Miller. El rapero falleció de manera repentina, a causa de una sobredosis accidental, en la que se combinó alcohol con sustancias ilícitas. Hoy, a más de siete años de su muerte, Malcolm es recordado por quien muchos aseguran fue su gran amor: Ariana Grande, quien recientemente habló de él en una entrevista para The Hollywood Reporter .

Las declaraciones de Grande se produjeron durante una MasterClass celebrada en la Universidad de Chapman en Orange, California. Durante esta, la actriz de ‘Wicked’ compartió una emotiva reflexión sobre la influencia de Miller en su música, especialmente, a inicios de su carrera, cuando su obra apuntaba más hacia el R&B que al pop. La intérprete de ‘7 Rings’ elogió el trabajo de su expareja, además de mostrarse agradecida por colaborar con ella en el éxito de 2013, “The Way”.

“[Mac Miller] no sólo era perfecto para la canción, sino que también sentía que debía agradecerle por ayudarme a encontrar mi sonido”, reveló la actriz de 32 años durante el conversatorio.

¿Cuántas colaboraciones hicieron Ariana Grande y Mac Miller?

A lo largo de su carrera, Mac Miller colaboró en dos ocasiones con Ariana Grande. Su primera colaboración se dio con “The Way” en 2013, mientras que la segunda llegó en 2016, con “My Favorite Part”. Por separado, el intérprete de "Stoned" dedicó varias canciones a la actriz, con quien mantuvo una relación de casi dos años. Entre ellas, se encuentra “Congratulations” y “Cinderella”, ambas pertenecientes al álbum “The Divine Feminine”, inspirado en la exestrella infantil.

En cuanto a Ariana, la superestrella también ha dedicado parte de sus obras a su antigua relación con Mac Miller. Entre ellas destacan “Ghostin”, “Imagine”, “Off the table” y “Everytime”, además de canciones inéditas como “Remember”.

Ariana Grande talking about Mac Miller and how she owes him a thank you for helping her find her sound 🤍



[Via: TT/cherishdewann] pic.twitter.com/aET5QEqKjB — MuchMusic (@Much) December 7, 2025

Así fue la relación entre Ariana Grande y Mac Miller

Ariana Grande y Mac Miller tuvieron una de las relaciones más mediáticas en la industria de la música. La pareja confirmó su romance en 2016. No obstante, tras casi dos años de noviazgo, optaron por separarse en mayo de 2018. Según se dijo en aquel momento, Ariana habría decidido alejarse del músico porque su relación se había vuelto demasiado tóxica. Tres meses después, en septiembre de 2018, el rapero falleció a causa de su abuso con las sustancias.

“El alma más amable y dulce, con demonios que nunca se mereció”, - Ariana Grande sobre Mac Miller.