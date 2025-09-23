No Nos Moverán: ¡esta es la película mexicana para representarnos en los Oscars y los Goya!

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas ya ha decidido la película que mandará para ser considerada en los premios Oscars y Goya del 2026, y se trata nada más y nada menos que de: No Nos Moverán, dirigida por Pierre Saint-Martin la cual se convirtió en una de las favoritas de los pasados premios Ariel.

No Nos Moverán cuenta la historia de Socorro, una abogada quien en su juventud sufrió la pérdida de su hermano, después de que este fuera asesinado por un militar en el terrible movimiento de 1968 en México. Con esa premisa, la película nos muestra a Socorro buscando la justicia que no tuvo, así que inicia una búsqueda para encontrar al militar responsable de la muerte de su hermano, para hacer justicia por su propia cuenta.

No Nos Moverán: ¿qué premios se llevó en los Ariel?

El pasado sábado 20 de septiembre se llevaron a cabo los premios Ariel, en los cuales No Nos Moverán resultó ser una de las películas más premiadas de la noche:



Revelación actoral: José Alberto Patiño

Mejor Ópera Prima: Pierre Saint-Martin

Mejor Guion Original: Pierre Saint Martin e Iker Compean Leroux

Mejor Actriz: Luisa Huertas

Los Ariel premian a lo mejor del cine mexicano, y sirven como un claro preámbulo para que la AMACC tome la decisión de cuál de todas las producciones será mandada a consideración por el jurado de los Oscars y los Goya, en este caso para el 2026.

¿Cuándo sabremos si No Nos Moverán será nominada en los Oscars y los Goya?

Las nominaciones oficiales para los Premios Oscars 2026 ya están anunciadas para llevarse a cabo el jueves 22 de enero del 2026. Mientras que la de los Goya aún no tiene fecha asignada, pero probablemente lleguen a finales de diciembre del 2025 o a inicios del 2026. Pero desde ya todo México tiene los dedos cruzados para apoyar la película No Nos Moverán, y que esta llegue a escenarios internacionales.