It bienvenidos a Derry: de qué tratará, reparto y fecha de estreno

La historia del payaso de ‘It’, se ha encargado de marcar toda una era en el género del terror, provocando que miles de jóvenes y adultos se sientan atemorizados por el aterrado personaje de rostro blanco que habita en las alcantarillas. Su éxito ha sido tan grande, que se ha promovido la posibilidad de crecer su historia.

Es así que oficialmente se lanzó el primer tráiler de la nueva serie de Bienvenidos a Derry, donde se anuncia los detalles de su fecha de estreno. Para que no te pierdas el primer capítulo, te compartiremos toda la información que se sabe al respecto.

¿De qué tratará la serie de It?

En un inicio, podemos ver que toda la historia se remonta al año de 1962, contándonos la historia de jóvenes estudiantes que viven en el estado de Maine, teniendo una vida normal con sus familias. Mostrándonos los hechos previos a la historia que ya conocemos, que ocurrieron en 1989.

En el primer tráiler de la nueva serie de ‘It’, se observa que se explicarpá a los televidentes cuál es el origen del oscuro personaje, permitiendo que podamos conocer de cerca su historia. Incluso, veremos que el temible personaje, no solamente espantará a los jóvenes estudiantes, también se encargará de aterrorizar a los padres de familia de la historia.

Aunque no se comparte mucha información, es posible ver que la entidad y el poder del tenebroso payaso, proviene del espacio, encargándose de implementar toda su maldad y poder en el subsuelo de Maine.

En las imágenes de Bienvenidos a Derry se menciona que los usuarios podrán disfrutar de la macabra historia desde el 26 de octubre, permitiendo que los amantes del terror puedan disfrutar del terror en su fecha de estreno. Siendo una gran forma de dar inicio a las celebraciones de Halloween.

¿Dónde ver Welcome to Derry y quiénes formarán parte del reparto?

La nueva serie del payaso, ‘It’, tendrá el título de “Welcome to Derry”. Es importante aclarar que para poder ver los capítulos a cualquier hora, será necesario que cuentes con la plataforma digital de HBO Max, para que puedas disfrutar de la macabra historia.

Cabe aclarar que por el momento no se han anunciado quienes conformarán el reparto de la serie, por lo que debemos estar atentos en los próximos días. Por lo que debemos esperar a su fecha de estreno para poder ver el recibimiento del público. Dinos, ¿con quién planeas ver Bienvenidos a Derry?