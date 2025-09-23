¿Por qué no va a estar Demi Lovato en Camp Rock 3? Esto es lo que se sabe

¡Camp Rock 3 ya es oficial! Después de 15 años desde el lanzamiento de la segunda película que se encargó de marcar a toda una generación de adolescentes, ya es oficial el nuevo lanzamiento del filme, permitiendo que sus fieles seguidores se sumergen en la nostalgia, mientras que los más chicos podrán sumergirse en la historia.

Ya se confirmó quién conformará el elenco. Lamentablemente, Demi Lovato no será parte de la historia. Para que tengas mayor entendimiento en el tema, te diremos toda la información que se conoce al respecto del nuevo lanzamiento.

¿Por qué no va a aparecer Demi Lovato?

Para muchos de los seguidores de la historia, fue muy triste saber que Demi Lovato no formará parte de la historia de Camp Rock 3, por lo que ya no interpretará a Mitchie Torres. Sin embargo, no son tan terribles noticias, puesto que la reconocida cantante será la productora ejecutiva de la cinta.

Aunque no formará parte del elenco, sí será fundamental para la grabación y elaboración de la cinta. Dentro de los personajes, veremos el regreso de los Jonas Brothers, junto al siguiente elenco:

Maria Canals-Barrera

Sherry Cola

Liamani Segura

Malachi Barton

Lumi Pollack

Hudson Stone

Casey Trotter

Brooklyn Pitts

Ava Jean

Viendo la llegada de nuevo y viejos campistas que se reúnen en la historia. Se sabe que la trama se remonta a que la banda de Connect 3 (Jonas Brothers) pierde su telonero y regresan al campamento para reunir a una nueva generación de músicos.

¿Cuándo se estrenará Camp Rock 3?

Recientemente, los Jonas Brothers, en sus redes sociales, anunciaron el inicio de las grabaciones de Camp Rock 3, donde vemos a la agrupación cantantes recrear uno de los diálogos de la película, mientras al fondo vemos al staff de grabación preparando todo.

Debido a que apenas están grabando las escenas, todavía no se tiene fecha oficial para su estreno, se espera que para el 2026 se dé a conocer la fecha oficial. Ahora ya sabes de qué forma participa Demi Lovato en la nueva película. Dinos, ¿te esperabas esa inesperada noticia?