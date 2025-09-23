Liberan el escalofriante tráiler de “IT: Welcome to Derry”, la precuela de Pennywise “ESO”

HBO ha desatado el terror con el nuevo tráiler oficial de “IT: Welcome to Derry” (Eso: Bienvenidos a Derry). Se trata de la serie que servirá como precuela a las películas y que se encuentra ambientada en el universo creado por Stephen King. En el adelanto, un niño se pregunta: “¿Crees que alguien podría secuestrar a un niño y mantenerlo en las alcantarillas?”, mientras imágenes inquietantes muestran desapariciones y un Derry de 1962 sumido en el miedo. La escena culmina con la clásica silueta de Pennywise, oculto tras su icónico globo rojo, antes de mostrar a una joven cubierta de sangre.

IT: Welcome to Derry - lo que revela el nuevo tráiler

La serie, que contará con Bill Skarsgård retomando su papel como el payaso asesino, promete nueve episodios cargados de la tensión psicológica y horrores sobrenaturales que caracterizan a la saga. El tráiler deja claro el tono de advertencia que presenta el filme: “Algo malo se aproxima”.

Aquí te dejamos el tráiler:

Una historia que expande el universo de ESO

Welcome to Derry no solo narrará los orígenes del perturbador ente, sino que profundizará en la historia oscura del pueblo. Según lo revelado, cada temporada nos situará en un año distinto, es decir, la primera temporada en 1962, la segunda en 1935 y la tercera en 1908, explorando cómo el mal ha regresado una y otra vez a lo largo de las décadas para alimentarse del miedo.

Andy y Bárbara Muschietti, responsables de las exitosas películas que recaudaron más de 1.17 mil millones de dólares, regresan como productores ejecutivos, garantizando que la serie mantenga la esencia visual y narrativa. El reparto lo completan Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe y Rudy Mancuso.

Por qué los fans de Stephen King no pueden perdérsela

La precuela promete desvelar detalles inéditos del origen del temible Pennywise, expandiendo el lore de Stephen King mientras conserva el tono macabro que hizo de “IT” todo un fenómeno cultural. En definitiva, este es un buen momento para los seguidores del género de terror y de las adaptaciones de King, pues la serie podría redefinir la forma en que vemos a Derry y su temible residente subterráneo.

