Nomadland conquistó los Independent Spirit Awards.

En la carrera rumbo al Oscar 2021, Nomadland se ha convertido en la gran favorita de las premiaciones, y los Independent Spirit Awards, no fue la excepción, pues no sólo se llevó cuatro galardones, sino que se coronó como la ganadora de la categoría de Mejor Película.

Nomadland, cinta dirigida por Chloé Zhao, se convirtió en ganadora de las siguientes categorías:



Mejor Película

Mejor Dirección

Mejor Edición

Mejor Fotografía

Aunque, a decir verdad, Nomadland no fue la única que brilló en la gala virtual de los Independent Spirit Awards, pues, también se convirtieron en sorpresas de la noche, otras dos películas que también compiten como favoritas en la entrega de los premios Oscar, y nos referimos a “El Sonido del Metal” y “Hermosa Venganza”.

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Por su parte, “El Sonido del Metal” se llevó el premio a Mejor Actor, para Riz Ahmed, quien ha sido elogiado por su papel de Ruben, y en complemento, Mejor Actor de Reparto, fue entregado a Paul Raci.

Así también, “Hermosa Venganza”, un thriller que ha dado mucho de qué hablar, al retratar la violencia de la que son blanco las mujeres en la época actual, y del empoderamiento que las ha llevado a tomar acción, se llevó el galardón de Mejor Actriz, para su protagonista Carrey Mulligan, y por su parte, Emerald Fennel, directora y guionista de la cinta, fue laureada en la categoría de Mejor Guión.

Entre otras cintas que se encuentran también en la carrera rumbo al Oscar, también se reconoció a Yuh-Jung Youn, por su trabajo en “Minari”, en la categoría de Mejor Actriz de Reparto, “Quo Vadis, Aida?”, ganadora de Mejor Película Internacional.

Cabe mencionar, que los criterios de los Independent Spirit Awards distan mucho de los usados para la selección de las candidatas al Oscar, y en esta premiación suenan nombres de cintas que no necesariamente alcanzaron a ser nominadas en la máxima celebración de Hollywood.

De hecho, las películas seleccionadas para competir por un Spirit deben de contar con presupuestos menores a los 22.5 millones de dólares, ya que, se trata de generar condiciones de competencia que permitan reconocer e impulsar al talento emergente de la industria cinematográfica.

En la antesala de los premios Oscar, este es el resultado, y la expectativa va en aumento, así que, no te pierdas este domingo 25 de abril, la gala de premiación por Azteca 7.