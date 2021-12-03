Chadwick Boseman y la señal que lo convertiría en un Avenger.

Ha pasado un año con 2 meses del fallecimiento del actor Chadwick Boseman, (el 28 de agosto del 2020 para ser exactos), víctima de cáncer de colon. Dejando enmarcado por siempre al original Pantera Negra.

Durante algunas entrevistas que realizó el actor, contó esta anécdota que involucra a un hombre que fue un parteaguas en su decisión.

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A finales de septiembre del 2014 Chadwick se encontraba en Zurich,en la promoción de James Brown: El Rey Del Soul, la cual protagonizó, y fue cuando recibió una llamada muy especial.

Se trataba de su agente, el cual le comentó que Marvel lo iba a llamar para hacerle una oferta. "Queremos que hagas un papel y creemos que sabés cuál. ¿Estás interesado?".

Durante el trayecto, Chadwick le pidió al chofer que estacionara su auto para atender la llamada. Y justo se detuvo enfrente de una tienda de antigüedades. Y mientras hablaba con la persona de Marvel, volteó hacia la tienda y vio varias estatuas de panteras. ¿Casualidad o destino?

Y precisamente la llamada era para interpretar a Pantera Negra, en Capitán América: Civil War, aunque ahí no sabía que estaría contemplado para la película oficial de este líder del reino africano.

Un guardaespaldas de oro.

El ex guardaespaldas de Chadwick, Charles Carter trabajaba con él cuando el actor rodaba Dioses De Egipto, hicieron buena química ya que a ambos les apasionaban las artes marciales, el box y el kung fu. De hecho, en una ocasión, Carter le dijo: “Sé cuál es el papel perfecto para ti”.

Este buen hombre de seguridad, desde los 10 años, coleccionaba cómics, y entre ellos se encontraba el primer número de Black Panther. Lo tenía tan presente porque en una ocasión, escuchó que le preguntaron al actor si había leído, u oído hablar de este superhéroe y su respuesta fue “escuché hablar, pero no sé nada de él”. Y evidentemente a Carter no le quedó de otra que llevarle al siguiente día, la copia de su primera edición de Black Panther de 1977, acompañado de una nota que decía “vas a obtener este papel”.

Acto seguido, el actor le comentó "Si alguna vez hacen una película de Black Panther, ese cómic valdrá mucho". Y ¡mira que así fue!

A lo que Carter contestó: "es un amuleto de buena suerte que debe quedarse contigo para siempre. No me olvides cuando seas una superestrella”.

Al final sabemos que Boseman sí se quedó con el papel en Capitán América: Civil War 2016. Dos años después, casi en el estreno de la cinta Pantera Negra 2018, Chadwick le envió un mensaje a Carter.

"Sé que es algo de último momento, las entradas son difíciles de conseguir para este estreno, incluso para mí. Pero si estás de este lado el 29, tengo una para ti". y así fue, y la pasaron juntos.

Esa fue la última vez que Carter vio a Boseman y sin duda es una gran anécdota que ambos se llevaron.



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