Danai Gurira confirmada para la serie spin-off sobre Wakanda.

Black Panther: Wakanda Forever es una de las películas más esperadas por millones de cinéfilos en todo el mundo. El filme pretende llegar a la pantalla grande el 8 de julio del 2022 bajo la dirección de Ryan Coogler y con la participación de talentosos artistas.

Recordemos que la cinta se quedó sin su protagonista Chadwick Boseman, quien falleció por problemas derivados del cáncer el pasado 28 de agosto de 2020.

Millones de espectadores esperan ansiosos el probable tributo que se le podría rendir al fallecido actor californiano. Eso no es todo, ya que los amantes del séptimo arte se mueren por ver la participación de Angela Bassett, Lupita Nyong'o, Daniel Kaluuya y muchos otros.

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Hay doble regalo para todos los fanáticos del fascinante mundo de Wakanda

El Universo Cinematográfico de Marvel también preparó otra gran sorpresa para todos los admiradores. Y es que, The Hollywood Reporter, trascendió el rumor de una serie inspirada en Black Panther y el fascinante mundo de Wakanda. La producción podría estar dirigida por Ryan Coogler.

La serie todavía no tiene título ni fecha de estreno; sin embargo, se sabe que Danai Gurira es una de las actrices confirmadas para ser parte de la serie.

La producción se llevará a cabo en el mundo de Wakanda, donde se desarrollará una historia spin-off a la película de Ryan Coogler.

Recordemos que Danai Gurira dio vida a la guerrera Okoye líder de las Dora Milaje. No sería ninguna sorpresa que la estadounidense se lleve las palmas en la nueva producción del Universo Cinematográfico de Marvel.

Okoye sobrevivió al chasquido de Thanos, por lo que podríamos verla en su versión más poderosa y trascendental en la serie inspirada en Black Panther.

Y, aunque no hay muchos detalles confirmados más los que arrojó The Hollywood Reporter, la reacción de los fanáticos se hizo presente en todas las redes sociales.

Millones de cinéfilos sueñan con que los rumores se hagan realidad para aventurarse a fondo de Wakanda.

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