Conoce a Eros, hermano de Thanos, el personaje interpretado por Harry Styles en la nueva película de Marvel Eternals.

En cada película de Marvel, nos sorprenden con varias escenas y personajes, y Eternals no se puede quedar atrás. Una de ellas fue la aparición de Harry Styles como Eros, el hermano de Thanos.

¿Hermano? ¿Y su tono morado?

En la primera escena poscréditos de la película Eternals, podemos ver a Eros, personaje que es interpretado por Harry Styles, este también Eterno, es conocido como Starfox, y es hermano de Thanos (aclaramos que no es morado porque él no tiene la mutación desviante de su familiar). De igual forma es un antiguo miembro de los Vengadores en los cómics y aventurero espacial.

Si eres fan de los cómics, sabes quién es y lo que representa y si no, con este contexto te será más que suficiente. Pero aquí te contamos como es en la cinta.

En su gran aparición, sale primero Pip (el actor y comediante Patton Oswalt) un príncipe alienígena, con aspecto de troll o elfo, es capaz de encontrar a cualquier persona y de teletransportarse. Corte A sale nuestro gran amigo Harry como Eros:

"¡Estamos aquí para ayudar! Tus amigos tienen muchos problemas ... y sabemos dónde encontrarlos".

¡Entérate! Todo lo que tienes que saber sobre Eternals.

La pequeña bola de energía cósmica brillante que utiliza el personaje de Harry Styles, es igual a la que Ajak y Sersi usaban para comunicarse con su creador Celestial Arishem, lo que implica que él también es el portavoz de un Celestial. Y eso nos hace pensar que formará parte de la nueva entrega que tratará de resolver el conflicto entre los Eternos y Arishem, que no se puede quedar así como en esta primera parte.

Y después de varias semanas de su estreno en cartelera, oficialmente Marvel le ha dado la bienvenida a Eros con Harry Styles, con un póster individual de Eternal, ¡Ay qué tal! ¿Qué te parece?

Meet the Royal Prince of Titan, brother of Thanos, the Knave of Hearts, defeater of Black Roger, the great adventurer, Starfox 🤯



Check out Eros’ brand new character poster and see @Harry_Styles in Marvel Studios’ #Eternals only in theaters NOW! ⭐️🦊https://t.co/hej2ZriZZa pic.twitter.com/InuFyvVLUS — Marvel Entertainment (@Marvel) November 18, 2021

Sin duda, todo apunta a que los fans tanto de Harry como del Multiverso Marvel se volverán locos con esta incorporación. Por lo pronto tendremos que esperar y de disfrutar los pequeños avances que vayan saliendo a la luz. ¿Cuál es tu Eternal favorito?

