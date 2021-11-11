Todo lo que tienes que saber sobre Eternals.

Aquí te contamos todo lo que tienes que saber sobre esta nueva cinta, que desde su estreno en Estados Unidos, recaudó 71 millones de dólares en su primer fin de semana, a pesar de ser una de las películas con peores críticas de la franquicia Marvel, aún así se convirtió en una de las películas más taquilleras de este 2021.

Contexto por fa.

Esta etapa de Eternals, se maneja después de que Los Avengers lograron vencer a Thanos, situación que vimos en el 2019 con Avengers: Endgame. Lo que significa que sucede alrededor del mismo tiempo en el que tienen lugar WandaVision y la serie de Falcon y Winter Soldier. Los Eternals son una raza inmortal que ha vivido en secreto en la Tierra por más de 7 mil años, los cuales fueron creados por Los Celestiales.

¿Quiénes son Los Celestiales?

Los Celestiales son un grupo de personajes ficticios que aparecen en los cómics de Marvel. Inmensamente poderosos y de enorme forma humanoide, los Celestiales son algunas de las entidades más antiguas del universo de Marvel Comics. Debutaron en la película Guardianes de la Galaxia (2014), y ellos también intentan aprovechar el poder de las Gemas del Infinito.

Estas deidades por así llamarlos, crearon a Los Eternals con un propósito, destruir a los Desviantes, una raza de humanoides monstruosos también creados por los Celestiales que se dedican a comer cualquier forma de vida.

Ahora este nuevo equipo de héroes deberán reunirse para proteger a la humanidad, usando sus extraordinarios poderes, los cuales cada integrante tiene uno diferente. La líder de este grupo es Ajak, personaje interpretado por Salma Hayek, sabia y espiritual, ella tiene la capacidad de curar, además del poder de entablar comunicación con Los Celestiales.

¿Quén está detrás de la dirección de Eternals?

Chloé Zhao se convirtió en la cineasta que llevó la historia de los cómics a la pantalla grande, ella es directora, productora y guionista, originaria de Pekín, China. Con dos Premios Oscar en la categoría de mejor dirección y mejor película por ”Nomadland”, de este año. Cabe mencionar que esta estatuilla hizo historia, porque es la segunda mujer que gana dicho galardón, la primera fue Kathryn Bigelow por “En tierra hostil” ('The Hurt Locker').

No te pierdas: Teoría asegura que Thanos fue usado por un avenger.

Ajak (Salma Hayek) nos explica que "Hace cinco años, Thanos borró la mitad de la población del planeta. Pero la propia gente de este mundo trajo a todos de regreso”, le dice a Ikaris (Richard Madden). Y agrega que "El repentino regreso de la población brindó la energía necesaria para que comenzara la emergencia", que seguramente se refiere al despertar de los Desviantes, y que si o si requiere de su participación.

¿Quiénes son los protagonistas de Eternals?

En esta nueva cinta, podemos ver a grandes actores y actrices que se integran a esta familia Marvel, te enlistamos a todos ellos:

Salma Hayek (Ajak) Líder del equipo, con la capacidad de curar, además del poder de entablar comunicación con Los Celestiales.

Angelina Jolie (Thena) Un fuerte guerrera, capaz de controlar las moléculas de su cuerpo y mantener una apariencia joven.

Richard Madden (Ikaris) Un eterno con grandes poderes como rayos desde sus ojos, capaz de volar y fuerza sobrehumana, considerado el líder en la sombra del grupo.

Kumail Nanjiani (Kingo) Eterno con poderes cósmicos que ha sido definido como una verdadera estrella de Bollywood.

Brian Tyree Henry (Phastos) Eterno con una mente brillante y con habilidades para la invención que será el primer superhéroe gay del MCU.

Lia McHugh (Sprite) Eterna que no envejece y poderes de ilusiones u hologramas.

Lauren Ridloff (Makkari) Eterna con supervelocidad.

Gemma Chan (Sersi) Capaz de modificar la materia con sólo tocarla.

Barry Keoghan (Druig) Eterno con la habilidad de controlar la mente de cualquiera que el se lo proponga.

Ma Dong-seok (Gilgamesh) La fuerza invencible y capacidad de soportar golpes extraordinarios.

*Spoiler Alert: El personaje de Kit Harington (Jon Snow en la saga Game Of Thrones) es Dane Whitman el el futuro Caballero Negro (Black Knight).

Sin duda este nuevo equipo se encargará de la paz en nuestro planeta, y tal vez nos ayuden con la pregunta del millón ¿quien será el nuevo líder de los Avengers?.

