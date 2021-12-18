Conoce a la esposa de Frozono, la mujer que conquistó su frío corazón.

Lucio, además de ser el mejor amigo de Bob, es un antiguo colega Superhéroe, cuyo poder le permite crear hielo con sus manos. Es astuto, eficaz y tiene una personalidad tranquila, pero ¿sabías que tiene esposa?

En Los Increíbles 2, la famosa familia Parr, retoma las cosas justo donde se habían quedado hasta demostrarnos que con poderes pueden ser una familia común. Y hablando de familia, el buen Lucio también la tiene y claro que aparece, pero en un corto por parte de los estudios Pixar, dónde explican porque no la sacaron en la cinta final.

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Honey

De nombre Honey, la esposa de Frozono, es una mujer afroamericana y de carácter fuerte, pero de gran corazón, tanto (como lo vimos en la primera entrega) que no quiere dejar ir a Lucio a luchar contra el crimen, por temor a que le suceda algo o desaparezca como los demás superhéroes. En una entrevista el director Brad Bird comentó porque eliminaron dicha escena:

“Sentimos que nos mantuvimos alejados de la gran escena de acción, y estábamos matando el impulso que ganábamos; y en última instancia, también decidimos que estar fuera de cámara es parte de la broma. Y luego Honey puede ser como cualquier esposa que te imagines”.

Te dejamos un material extra de la cinta, donde nos muestran el aspecto físico del personaje y un clip con bocetos de la escena eliminada donde vemos la protección que tiene Honey hacia su marido.



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