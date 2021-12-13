Quiz | ¿Qué tanto sabes de Los Increíbles?

¡La secuela de Los Increíbles está aquí! Y Bob, Helen, Violeta, Dash y Jack-Jack están listos para la acción, pero la pregunta es ¿Tú lo estás? Sólo los verdaderos fans podrán pasar este Quiz, pon a prueba tu memoria y comencemos, no olvides compartirnos tus resultados.

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