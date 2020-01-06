Golden Globes 2020: Ganadores, tropiezos, escotes y los mejores momentos que nos dejó la polémica premiación.

Sin duda alguna, los Globos de Oro fue una de las mejores formas para empezar el año, pues con ellos se hacen un resumen de las producciones tanto televisivas como cinematográficas que resultaron todo un éxito en el 2019. Pero, además de esto, lo mejor también está dentro del ambiente que se vive con los famosos, por lo que aquí te dejamos los momentos épicos que se vivieron.

La lista de los ganadores de los Globos de Oro 2020 sorprendió pero finalmente el trabajo de todos fue reconocido y así quedaron los premios:

Mejor serie de televisión (drama): Succession

Mejor película de habla no inglesa: Parasite (Parásito)

Mejor guión: Once Upon A Time In Hollywood (Érase una vez en Hollywood)

Mejor película de animación: Missing Link (Sr. Link)

Mejor actriz de reparto: Laura Dern (Marriage Story)

Mejor canción: (I'm Gonna) Love Me Again (Rocketman)

Mejor director: Sam Mendes (1917)

Mejor actor de reparto: Brad Pitt (Once Upon A Time In Hollywood)

Mejor película (comedia o musical): Once Upon a Time... In Hollywood

Mejor actor de drama: Joaquin Phoenix (Joker)

Mejor actriz de drama: Renée Zellweger (Judy)

Mejor película (drama): 1917

En tanto, como en todo evento, hubo algunos momentos en los que no fueron tan aplaudidos por el público como el caso de Jennifer López, quien recibió críticas mientras caminaba en la alfombra roja además de algunos memes debido al outfit que decidió elegir.

También conocida como JLo, la actriz decidió lucir un vestido diseñado por Valentino, pero sin duda no le favoreció por lo extravagante, pues con una combinación de colores verde, blanco y dorado se realizó un moño que abarcaba gran parte de su cuerpo.

Ante esto, los internautas le realizaron algunos momentos y la compararon con el santo San Judas Tadeo y con una caja de regalo.

Por su parte, Taylor Swift también fue de las peores vestidas, ya ocupó un vestido con estampado exagerado, veraniego y de gran volumen en la parte de la alfombra, el cual no se favorecía con el escote que tenía en la parte de vientre.

Asimismo, los discursos emotivos y graciosos no se hicieron esperar; algunos famosos tocaron temas de política y del cambio climático que se han vivido en los últimos días, como los incendios de Australia.

En tanto, hubo otros que causaron conmoción, como fue el caso de Tom Hanks que agradeció principalmente a su familia por todo el éxito que ha conseguido durante su carrera.

En cambio, Brad Pitt fue quien se llevó las risas tanto de los asistentes como del público que observaba el evento, pues cuando subió por su premio agradeció trabajar a lado de Leonardo DiCaprio y le aclaró que él sí le habría compartido la puerta en la película de Titanic.

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