La reñida pelea entre Jet Li y Jackie Chan en El Reino Prohibido.

El Reino Prohibido, película bajo la dirección de Rob Minkoff (director de El Rey León), está protagonizada por dos estrellas del cine de artes marciales del momento, Jet Li y Jackie Chan, los cuales por su extensa carrera, nos han demostrado que para los golpes, ellos se pintan solos.

Un legendario báculo

Esta cinta narra la historia de Jason, un adolescente (Michael Angarano),fan de los clásicos de kung-fu, y en una ocasión, mientras visitaba una casa de empeño, hace un gran descubrimiento, encuentra un sagrado báculo de un sabio guerrero chino, conocido como el Rey Mono (Jet Li).

Gracias a la reliquia, el joven regresa en el tiempo hasta la antigua China, donde se une a un grupo de guerreros expertos en artes marciales que intentarán liberar al Rey Mono. Durante su viaje es ayudado por Lu Yan (Jackie Chan) un hombre inmortal y algo ebrio.

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La tan esperada pelea, es lo que realmente importa. Jet Li y Jackie Chan que actualmente son leyendas de las artes marciales, en su primer encuentro, mantienen una pelea muy a su propio estilo: El de Chan es más humorístico, y su amor por improvisar hace cada escena algo inigualable, en cambio con Li, él se toma algo más en serio cada personaje que interpreta, pero que jala y entiende perfecto el toque de Jackie, ya dependerá de ti, descubrir quién es el ganador y quién es tu favorito.

Cabe mencionar, que en una de las escenas, Jackie Chan realiza una hazaña borracho, y ese guiño, lo realizó por la cinta Drunken Master, estrenada en 1978.

Sin duda alguna, El Reino Prohibido, es una película con las mejores técnicas de Jet Li y el humor de Jackie Chan, una cinta divertida, dinámica, con historia y para toda la familia.



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