Los Nivis son una familia singular, y si sabes bien sus datos más importantes ¡puedes llevarte un increíble kit! Checa las bases y participa con Kidsiete.

BASES:

Podrán participar todas aquellas personas físicas, hombres y mujeres mayores de edad (18 años) de cualquier parte de la Ciudad de México y el Área Metropolitana que hayan leído y aceptado las presentes Bases y Condiciones de esta dinámica.

En caso de que un menor de edad quiera participar, deberá estar acompañado de un mayor (18 años) ya que, en caso de ser ganador, solamente un mayor de edad puede recibir el incentivo.

1. MECÁNICA DE LA DINÁMICA:

Los participantes deben leer las bases y condiciones y aceptarlas, los cuales estarán disponibles en el sitio web oficial de Kidsiete.

I) El 18 de septiembre se dará a conocer la dinámica en las redes sociales de Azteca 7.

II) El 19 de septiembre se hará una publicación en las redes sociales de Azteca 7 donde se indicará que es momento de entrar a la APP de TV Azteca Conecta para responder correctamente un quiz.

III) Los primeros 13 que llenen correctamente el formulario y respondan correctamente el quiz serán los ganadores de un increíble kit de Nivis.

2. SELECCIÓN DEL GANADOR:

a) El equipo de Azteca 7, hará la selección de los ganadores el día 20 de septiembre con base en los 13 primeros que hayan contestado correctamente. Para tales efectos, nos pondremos en contacto del 23 al 25 de septiembre vía llamada telefónica con los participantes que hayan completado correctamente la dinámica y cumplan con todas las bases y condiciones.

3. INCENTIVO

13 kits de Nivis

4. OTRAS CONDICIONES

I. El (los) ganador(es) no puede cambiar, modificar, sustituir o ampliar cualquier elemento del incentivo (en su totalidad o en parte).

II. El (los) ganador(es) deberá enviar y/o entregar a TV Azteca S.A.B. de C.V., cuando así se le indique, identificación oficial personal y domiciliaria de él/ella y comprobante de domicilio, en caso de requerirlo.

III. TV Azteca, S.A.B de C.V. se reserva el derecho de seleccionar a usuarios que hayan contestado de manera correcta la mecánica pero tengan una cuenta sin actividad, recientemente creada, sin uso y cuya actividad sea únicamente búsqueda de incentivos más allá de ser utilizada como red social.

IV. TV Azteca, S.A.B de C.V. se reserva el derecho de seleccionar a usuarios que ya hayan ganado en alguna otra dinámica emitida por Azteca 7 en un marco de 6 meses previos al dinámica en proceso.

V. Los participantes deberán seguir la cuenta de Twitter de @AztecaSiete.

VI. Sólo se tomarán en cuenta los perfiles participantes con visibilidad pública, las cuentas privadas quedarán descartadas de todas las dinámicas.

VII. Esta dinámica es válida en la Ciudad de México y el Área Metropolitana

VIII. Los afortunados que sean elegidos, en caso de ser factible, podrán recoger el incentivo en la fecha que se les indique cuando sean contactados, en las instalaciones de TV Azteca Ajusco (Periférico Sur 4121, col. Fuentes del Pedregal, C.P. 14140, Ciudad de México) en un horario de 12:00 a 16:00 horas, si es que viven en la Ciudad de México o Área Metropolitana.

IX. En caso de que los afortunados no recojan su incentivo en un marco de 5 días después del día pactado con Azteca 7, éste será puesto en disposición del canal y el ganador ya no podrán gozar de él.

X. NO está permitido el uso de bots. Se verificará la veracidad de las cuentas participantes.

XI. Quedarán eliminados los usuarios que incluyan en sus mensajes alguna frase ofensiva, groserías, reclamos, etc.

XII. TV Azteca se reserva el derecho de no entregar el incentivo en el caso de comprobar la existencia de conductas fraudulentas por parte de los afortunados que resulten seleccionados, sin que sea necesario acreditar ante autoridad alguna evidencia de dicha conducta fraudulenta del supuesto afortunado seleccionado(a). Del mismo modo, si se recibe una cantidad inferior a 10 participantes, se podrá dar la dinámica por desierta, sin tener la obligación de entregar el incentivo.

XIII. TV Azteca NO se hace responsable de ningún tipo de gasto en que incurran los participantes durante la dinámica, incluyendo pero no limitado a gastos de traslado y acceso a las instalaciones de TV Azteca, en caso de que aplicara.

XIV. Los datos que en su caso proporcionen los participantes a TV Azteca serán tratados con base en lo establecido en el aviso de privacidad ubicado en http://static.azteca.com/politicas.html

XV. TV Azteca se reserva el derecho de anular cualquier participación en caso de detectar cualquier anomalía, a su total discreción. TV Azteca no asume responsabilidad alguna en caso de fallas en los equipos, técnicas, de comunicación o cualquier otra que pudieran ocasionar pérdidas de información o afectar la participación del usuario.

XVI. TV Azteca se reserva el derecho a modificar las bases y mecánica sin previo aviso, cualquier modificación será publicada en este sitio.

XVII. No podrán participar empleados ni exempleados de TV Azteca ni empresas o subsidiarias de Grupo Salinas, ni sus familiares en línea directa o segundo grado.

5. RENUNCIA DEL INCENTIVO

Las siguientes situaciones son motivo para considerar la renuncia del incentivo por parte del ganador:

(I) Si el ganador decide por voluntad propia renunciar al incentivo, por cualquier motivo.

(II) Si TV Azteca no puede contactarlo para entregar el incentivo en el plazo antes señalado.

(III) Si el ganador no envía la documentación solicitada en tiempo y forma.

(IV) Si el ganador no recoge su incentivo en un marco de 5 previos a la cita pactada con Azteca 7.

En cualquiera de las situaciones anteriores, TV Azteca S.A.B. de C.V. podrá otorgar el incentivo al siguiente ganador legítimo en la lista de probables ganadores, el (los) cual (es) sería(n) seleccionado(s) de manera precautoria en el momento de la selección de los primeros ganadores.

