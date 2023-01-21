¿Qué mexicanos estarán rumbo a los Oscar 2023? Te cuento todo.

Los mexicanos somos conocidos alrededor del mundo por ser simpáticos, sociales pero sobre todo talentosos, así que te platico quiénes son los posibles nominados en los Oscar 2023.

Los directores mexicanos más talentosos.

Para empezar tenemos a Iñárritu, quien se caracteriza por hacer cine de ficción, como en su película “Bardo”, drama, como en la película que todos vimos “Amores Perros” y cómo olvidar “Birdman” o cuando Leo DiCaprio actuó en su largometraje de aventura “El Renacido”.

Por este motivo creemos que en esta ocasión el talentoso Alejandro G. Iñárritu será nominado a los Oscar con su reciente filme "Bardo", porque la verdad es un largometraje cautivador que cuenta la historia de un periodista mexicano muy reconocido que regresa a su país, pero descubre que todo ha cambiado ya que el tiempo ha pasado, interesante, ¿verdad?

Así que “Bardo, Falsa crónica de unas cuantas verdades”, tiene chance de ser nominada en los premios Oscar en la clasificación de Mejor Película Internacional. Ponemos changuitos para que este filme, aunque ha sido un poco controversial, quede entre en las nominaciones del Oscar 2023.

A otro gran director que es muy probable que lo veamos ganar uno o varios oscars es a Guillermo del Toro, quien se volvió muy famoso por películas de terror o fantasía, y demás peliculas que nos encantan, ¿verdad?

Además, estamos casi seguros de que Guillermo del Toro será nominado a más de una categoría con su increíble largometraje: “Pinocho”. Una historia que nos impactó, pues no esperábamos que Del Toro cambiara la historia clásica de Pinocho y la transformara a esta película tan bella que probablemente hizo llorar a más de uno.

Con "Pinocho", el director de “La forma del Agua” podría competir en las categorías de Mejor Película de Animación, Mejor Sonido, Mejor Canción Original con “Ciao, papa” y Mejor Banda Sonora Original.

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También tenemos actores buenísimos para alcanzar el Oscar.

Por último tenemos a Diego Calva, un actor mexicano que se volvió muy popular por su participación en la serie de Netflix: Narcos: México, quien hizo el papel de Arturo Beltrán.

El mexicano nació en la Ciudad de México, es uno de los actores que probablemente sea nominado a los Oscar en la categoría Mejor Actor por su excelente actuación en la película Babylon, a lado de Brad Pitt, Margot Robie, Tobey Maguire, entre otros.

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Por último no olvidemos a nuestro talentoso actor mexicano, proveniente del Estado de México: Tenoch Huerta. Este actor es tan talentoso que participó en la película del 2022, “Pantera Negra: Wakanda Por Siempre”. Por esta razón esperamos verlo en los premios Oscar 2023, ¡mucho éxito camarada!

Sin más por el momento, solo nos queda esperar para conocer a los preseleccionados de los Oscars 2023, así que no te pierdas Azteca 7 y enterate quiénes serán los nominados este 24 de enero.

