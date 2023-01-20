Oscar 2023: Fecha de ceremonia, nominaciones, presentador.

Los Premios Oscar 2023, están por llegar y sin duda sabemos que es una de las noches más esperadas por todos los amantes del cine porque las figuras más importantes de la industria compiten en diferentes categorías y aquí te tengo todos los detalles para que no te pierdas su edición número 95.

Este año la gala de Los Premios Oscar se celebrará el domingo 12 de marzo de 2023 y será en uno de los lugares más emblemáticos de Los Ángeles, el Dolby Theatre, conocido a nivel mundial como el lugar de celebración de la Ceremonia de entrega de Los Premios Oscar desde el año 2002.

¿Cuándo se darán a conocer los nominados?

El inicio de las votaciones por parte de los académicos empezará el 12 de enero y finalizará el 17 de enero, durante esos cinco días los miembros de la Academia de Hollywood tendrán que decidir quiénes serán los nominados y nominadas de este nuevo año y será hasta el martes 24 de enero que se anunciarán a los contendientes a Los Oscar 2023.

Si bien no hay nominaciones oficiales, todos sabemos que estas películas han tenido bastante popularidad y tienen todo para estar presente en Los Oscar 2023, “Pinocho”, “Todo en todas partes al mismo tiempo”, “Bardo. Falsa crónica de unas cuantas verdades", "Elvis”, “Babylon”, “Los Fabelman” y recientemente se ha añadido a la lista de sospechas la cinta “La Ballena”.

Ptss... ptss... ¿sabías que Tenoch Huerta podría estar nominado al Oscar? ¡Aquí te cuento!

¿Quién presentará la gala?

Los Premios Oscar contarán con Jimmy Kimmel como anfitrión en su próxima ceremonia de entrega, sabemos que es perfecto para esa gran noche porque tiene una gran capacidad de conectarse con la audiencia y estamos seguros que creará una experiencia inolvidable por esta edición. No olvidemos que esta será su tercera vez como anfitrión. De igual manera, habrá que esperar semanas previas a la ceremonia para saber quiénes entregaran los premios.

Si no conoces a Jimmy Kimmel te damos un breve contexto: es un famoso conductor en la cadena de televisión ABC, el cual tiene su propio talk show 'Jimmy Kimmel Live!' También es conocido por ser cómico, guionista y productor de televisión.

Guillermo del Toro es todo un orgullo mexicano: Descubre más aquí.

Así que ya lo sabes tienes una cita con nosotros el 24 de enero para saber quiénes son los nominados y nos vemos el domingo 12 de marzo para conocer a los ganadores de esta nueva edición de los Premios Oscar 2023 solo por Azteca 7, el canal correcto.